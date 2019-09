Interview | Herthas Maximilian Mittelstädt

Nach zwei deutlichen Niederlagen arbeitet Hertha BSC in der Länderspielpause intensiv an der Wende. Maximilian Mittelstädt stand in allen Saisonspielen in Herthas Startelf. Der Flügelspieler glaubt vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Mainz an die Mannschaft.