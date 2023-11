Bild: www.imago-images.de

Am 22. August 2011 stirbt Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow in seinem oberbayerischen Wohnort Ammerland am Starnberger See. Seine letzte Ruhe findet er in Berlin, auf den ersten Blick weist am Grab auf dem Friedhof Heerstraße im Westend nichts auf die Berühmtheit hin. Auf den zweiten schon: Man beachte die kleinen Gummientchen und die Tasse mit Mopsaufdruck auf dem Grabstein. Eine Kombination, die Loriot wohl gefallen hätte.