Mehr als 5.500 Polizeikräfte begleiten Demos am 1. Mai in Berlin

Die Berliner Polizei stellt sich auch in diesem Jahr am 1. Mai auf Gewalt ein, tausende Einsatzkräfte werden den "revolutionären" Protestzug durch Neukölln begleiten. Daneben gibt es aber auch politische Veranstaltungen und Familienfeste.

Bereits am Vorabend des 1. Mai wird in Berlin traditionell gefeiert und demonstriert. Hier können Sie das Geschehen in der Walpurgisnacht in der Hauptstadt im Liveticker miterleben.

Neben den traditionellen Kundgebungen zum Tag der Arbeit werden in Berlin am 1. Mai wieder zahlreiche Demonstrationen linker und linksextremer Gruppen erwartet. Für Mittwochabend ist eine "Revolutionäre 1. Mai Demonstration" angekündigt, die nach dem Willen der Veranstalter diesmal durch Neukölln ziehen soll. Auftakt ist laut Veranstaltern um 16:30 Uhr. Ab 18 Uhr soll sich dann der Protestzug über folgende Route auf den Weg machen: Südstern - Körtestraße / Lilienthalstraße - Hasenheide - Hermannplatz - Karl-Marx-Straße - Erkstraße - Sonnenallee - Hermannplatz (Zwischenkundgebung) - Hasenheide - Südstern. Laut Polizei ist die Demo für 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Nach Einschätzung der Polizei ist die Strecke mit Blick auf den Gaza-Krieg gezielt gewählt worden, um einen möglichst großen Zulauf von propalästinensischen Demonstranten zu erreichen.

Die Berliner Polizei rechnet mit aggressiven Demonstranten. Sie wird nach eigenen Angaben mit mehr als 5.500 Polizisten aus Berlin, anderen Bundesländern und der Bundespolizei im ganzen Stadtgebiet im Einsatz sein. Bereitgehalten werden außerdem technische Einheiten mit Räumfahrzeugen, Wasserwerfer, ein Polizei-Hubschrauber und Lichtmasten zum Ausleuchten der Straßen vor allem in Kreuzberg und Neukölln. Zuvor wird auch die Demo " MyGruni " wieder durch den Ortsteil Grunewald ziehen. In diesem Jahr haben die Veranstalter eine Satire-Aktion angekündigt: Analog zu den Einzäunungsplänen für den Görlitzer Park kündigten sie an, das Villenviertel Grunewald einzäunen zu wollen. Geplant sei am 1. Mai eine Razzia mit "Spezial-Enteignungskräften (SEK)" in Grunewald und ein Schlag gegen die "kapitalextremistische Szene", teilte die Initiative "MyGruni" mit.

Zahlreiche Veranstaltungen sind in Berlin für den 1. Mai angemeldet. Die Polizei sieht sich gerüstet. Die meisten Kräfte werden am Abend bei der Revolutionären 1. Mai-Demo im Einsatz sein. Wie diese verlaufen wird, ist nach Ansicht der GdP eine "Wundertüte".

Bereist am Mittwochvormittag plant der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seine traditionelle Berliner Kundgebung unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" vor dem Roten Rathaus. Die Demonstranten zu Fuß treffen sich um 10:30 Uhr an der Karl-Marx-Allee Ecke Pariser Kommune (U Weberwiese). Es gibt auch eine Fahrraddemo, die um 10:30 Uhr an der DGB-Zentrale in der Keithstraße, nahe dem Wittenbergplatz, startet. Die Demos münden dann vor dem Roten Rathaus, wo ab 12 Uhr die traditionelle Mai-Kundgebung mit Live-Musik und Bühnenprogramm stattfindet. Von 13 bis 18 Uhr gibt es dort ein Kinder- und Familienfest. Laut DGB werden Tausende Teilnehmende erwartet.



Für das Land Brandenburg hat der Gewerkschaftsbund zudem Kundgebungen, Demos und Straßenfeste in Cottbus, Forst, Guben, Finsterwalde, Königs Wusterhausen, Potsdam, Hennigsdorf, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Schwedt, Strausberg und Eberswalde angekündigt. Alle Veranstaltungen finden Sie auf der Seite des DGB [berlin-brandenburg.dgb.de].

Seine bundesweite zentrale Mai-Veranstaltung richtet der DGB jedes Jahr in einem anderen Bundesland aus. In diesem Jahr findet er in Hannover (Niedersachsen) statt.