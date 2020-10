Bild: dpa/Christoph Hardt

Bei der Corona-Demonstration am 29. August 2020 sind oft schwarz-weiß-rote Fahnen zu sehen - in den Farben des Kaiserreichs. Die Reichsflagge war die Nationalflagge des Norddeutschen Bundes (1867-1871) und des Deutschen (Kaiser-)Reichs (1871-1918). Im Bundesland Bremen wurde Fahne kürzlich verboten [externer Link] - auch in anderen Bundesländern gibt es ähnlich Vorhaben.