Bild: Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Kat

Spur der Steine, 1966.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Erik Neutsch. Er wurde am Vorabend der 8. Arbeiterfestspiele der DDR in Potsdam uraufgeführt, lief anschließend in einigen Kinos, bevor er wegen "antisozialistischer Tendenzen" aus dem Programm genommen wurde. Der Film durfte erst im Oktober 1989 wieder in der DDR aufgeführt werden. Im Jahr 1990wurde er bei der Berlinale in der Bundesrepublik Deutschland gezeigt.