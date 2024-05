Wegen des S-25-Laufs kommt es am Sonntag in Berlin zu zahlreichen Einschränkungen im Straßenverkehr. Die Sperrungen beginnen ab 8:30 Uhr am Olympischen Platz. Nach und nach sind dann Straßen in Westend, Charlottenburg, Schöneberg, Tiergarten und Mitte betroffen.