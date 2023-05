Bild: akg-images

1881 eröffnet der an der an der Königlichen Gewerbeakademie in Potsdam ausgebildete Lilienthal seine eigene Maschinenfabrik in der Köpenicker Straße in Berlin. Als erster Berliner Maschinenfabrikant führte Lilienthal für die Arbeiter seiner Fabriken Gewinnbeteiligung von 25 Prozent ein.