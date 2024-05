Wolf Mittwoch, 01.05.2024 | 15:59 Uhr

"Anfang 1886 rief die nordamerikanische Arbeiterbewegung zur Durchsetzung des Achtstundentags zum Generalstreik am 1. Mai auf – in Anlehnung an die Massendemonstration am 1. Mai 1856 in Australien, welche ebenfalls den Achtstundentag forderte. Der 1. Mai war traditionell auch der moving day, der Stichtag, zu dem Arbeitsverhältnisse beendet wurden. Das bedeutete oft einen Umzug zu einem anderen Ort, um neue Arbeit zu finden Es kam darauf zu Massenstreiks und Demonstrationen in den Industrieregionen."



Nazis haben sich schon immer mit fremden Federn geschmückt. Autobahn-, Wohnungsbau oder eben der Feiertag.



Die heutigen Rechtsextremisten der AfD stehen ihren Vorbildern in nichts nach. Stichpunkt "Wende 2.0" uvm.