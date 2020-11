Was bedeuten die ersten Tage des Betriebs für die Flugsicherung?



"Wenn die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg den Inbetriebnahmetermin 31. Oktober 2020 nennt, so meint sie damit die erst einmal die Eröffnung des Terminals 1. Für die deutsche Flugsicherung (DFS) stellt sich in dieser Phase zunächst nur eine neue Aufgabe: die neue Rollführung der Flugzeuge am Boden des BER. Dieses Procedere ändert sich erst am 4. November 2020, wenn die Südpiste des BER in Betrieb genommen wird und die neuen Flugverfahren zur Anwendung kommen bzw. am 9. November 2020, wenn der Flughafen Berlin-Tegel vom Netz geht." (Quelle: DFS)



Sendung: Inforadio, 26.10.2020, 15 Uhr | Mehr Informationen zum Thema