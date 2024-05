Krankenhauskonferenz - Brandenburg will Kliniken weiterentwickeln

Die geplante Krankenhausreform des Bundes soll Kliniken den wirtschaftlichen Druck nehmen. Einige Kliniken leiden unter finanziellen Engpässen. Über Lösungsansätze berät am Montag die zweite Krankenhauskonferenz in Potsdam.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) will die Krankenhäuser im Land fortentwickeln, um sie zu erhalten. "Für Brandenburg geht es bei der Krankenhausreform nicht um Standortschließungen, sondern um die bedarfsgerechte Weiterentwicklung und Sicherung der Standorte", sagte Nonnemacher. Dazu diene auch die zweite Krankenhauskonferenz an diesem Montag in der Potsdamer Staatskanzlei.

"Ein zentrales Anliegen bei der Krankenhausreform ist für Brandenburg, dass Kooperationen abgesichert sind", sagte Nonnemacher. Dabei geht es um die Zusammenarbeit von stationären Krankenhäusern und ambulanten Arztpraxen. Diese Forderung haben auch die Länder in einer Stellungnahme an den Bund zur Reform aufgegriffen.

Breites Teilnehmerfeld

An der Konferenz nehmen Landrätinnen und Landräte, Oberbürgermeister sowie Vertreterinnen und Vertreter der Krankenhäuser, Krankenkassen und der Kassenärzte teil. Auch die Wirtschaftsförderung, Investitionsbank des Landes und Arbeitnehmervertreter werden erwartet. Bundesweit stecken Krankenhäuser in finanzieller Schieflage, auch in Brandenburg machen Häuser Millionen-Defizite. Der Chef der Recura-Gruppe, zu der die Beelitz Kliniken gehören, Matthias Lakotta, nannte es am Montag bemerkenswert, wie sehr die Landesregierung bisher die Brandenburger Position gegenüber dem Bund vertritt. Das erwarte er auch weiterhin, sagte er dem rbb. Wichtig sei, dass im Land selbst darüber entschieden wird, welche Versorgung die Bevölkerung wo braucht. Das könne nicht auf Bundesebene entschieden werden.

Lauterbach will Vergütungssystem verändern

Bei der Krankenhausreform des Bundes geht es im Kern darum, dass nicht mehr jede Klinik jede Leistung anbieten soll. Stattdessen sollen sich die Häuser spezialisieren und dadurch effizienter und kostengünstiger arbeiten. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant, das bisherige Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern, um den Kliniken den Druck zu immer mehr Fällen zu nehmen. Es gibt Befürchtungen, dass vor allem kleine Kliniken auf dem Land Nachteile haben oder schließen müssen.

Nach erster Konferenz landeseigenes Programm aufgelegt

Die erste Krankenhauskonferenz im Januar hatte ergeben, dass das Land kurzfristig ein eigenes Landesprogramm auflegt, um Kliniken zu helfen und die Zeit bis zur Umsetzung der Krankenhausreform zu überbrücken. Das Ziel ist der Erhalt der Krankenhäuser. In Brandenburg gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums 54 Krankenhäuser an 66 Standorten. 1990 waren es noch 73 Krankenhäuser. Wenn Kliniken in akuter Finanznot sind, können sie Hilfen über Darlehen bei der Investitionsbank Brandenburg beantragen.

