Bild: dpa/Jens Kalaene

Das tödliche Attentat auf John F. Kennedy am 22. Juni 1963 erschüttert viele Berlinerinnen und Berliner. Gedenktafeln am Rathaus Schöneberg erinnern an den Besuch Kennedys. Ihm zu Ehren wird drei Tage nach seiner Ermordung der Rudolph-Wilde-Platz vor dem Rathaus in John-F.-Kennedy-Platz umbenannt.