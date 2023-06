Interview | Zeitzeuge Kennedy-Rede - "Es war, als ob irgendein großer Popstar kommt"

Als John F. Kennedy am 26. Juni 1963 den Satz "Ich bin ein Berliner" sagte, stand Ed Koch in der jubelnden Menge vor dem Rathaus Schöneberg. Damals war er 14 Jahre alt. Im Interview erinnert er sich an das historische Ereignis.

rbb: Herr Koch, sie waren 14 Jahre alt, als Kennedy seine berühmte Rede vor dem Schöneberger Rathaus hielt. Was hat sie damals als Jugendlichen bewogen, zu dieser Veranstaltung zu gehen? Ed Koch: Es gab natürlich ein großes Interesse an Amerika. Und ich habe im amerikanischen Sektor gelebt, hatte ständig mit den Amerikanern in irgendeiner Art und Weise zu tun. Wir haben den Unabhängigkeitstag gefeiert, waren oft eingeladen. Also es gab eine sehr emotionale Verbindung zu den Amerikanern. Und da ich auch schon mit 14 politisch sehr interessiert war, habe ich natürlich auch den Wahlkampf Nixon-Kennedy verfolgt. Und als es dann endlich so weit war, dass Kennedy Berlin besuchte - wir haben ja lange darauf gewartet - war vollkommen klar, dass sich an vorderster Linie dabei sein muss. Ich wollte mich nicht irgendwo an die Straße stellen, wo die Kolonne innerhalb von drei Sekunden vorbeifährt. Wenn schon, dann richtig.

zur person privat Ed Koch ist Herausgeber des jugendpolitischen Pressedienstes "paperpress".

Wie haben Sie die Stimmung erlebt an diesem Tag in Berlin und speziell auf dem Platz? Es war euphorisch. Man soll ja solche Vergleiche nicht machen, aber es war, als ob der Messias persönlich kommt oder irgendein großer Popstar. Die Stadt war emotionell aufgeladen, schon vorher, auch durch die Presseberichterstattung. Es herrschte also Feiertagsstimmung. Es war zwar ein Mittwoch, aber es war im Grunde genommen ein Sonntag. Es war schulfrei und ich glaube, viele Leute haben sich auch freigenommen und sind dann zum, damals noch, Rudolph-Wilde-Platz gegangen.

Was haben Sie von der Rede in Erinnerung? Und war dieser berühmte Satz "Ich bin ein Berliner" etwas, wo die Leute schon damals aufgehorcht haben? Ja, natürlich. Innerhalb seiner Rede hat Herr Weber, der Dolmetscher, immer alles direkt übersetzt. Kennedy hat natürlich in Englisch gesprochen. Also mit gut 14 habe ich schon so ein bisschen Englisch verstanden. Aber dann kam er eben der Break in seiner englischen Ansprache mit "Ich bin ein Berliner". Und diesen Satz hat er zwei Mal gesagt, da war natürlich ein großes Aufhorchen, und es brach ein unheimlicher Jubel aus im englischen Teil der Rede. Der Dolmetscher hat das dann nochmals übersetzt, also insgesamt ist der Satz vier Mal gesagt worden, und vier Mal gab's Riesenjubel.

Was haben Sie von dieser Rede mit nach Hause genommen? Haben Sie die Zusammenhänge voll begriffen? Wir lebten hier in einer Zeit in Berlin, die recht kritisch war. Das Chruschtschow-Ultimatum von 1958 war noch nicht allzu lange vorbei. Und dann all die anderen Probleme, die es in Berlin gab. Wir fühlten uns schon, muss man ehrlicherweise sagen, durch die Sowjetunion bedroht. Wir hatten immer die Angst, dass sie sich dann doch irgendwie mal West-Berlin greifen. Und wir haben nicht einschätzen können, ob die West-Alliierten das einfach so hinnehmen, oder ob sie irgendetwas dagegen unternehmen. Also dass ein Dritter Weltkrieg wegen West-Berlin begonnen werden könnte, das war uns allen klar. Und die Reaktion nach dem Mauerbau war von amerikanischer Seite ziemlich soft. Uns ging es natürlich um eine Garantieerklärung, also darum, dass uns die Amerikaner erzählen: Leute, macht euch keine Sorgen, ihr seid sicher.



Kennedy ist ja nach dem Mauerbau nicht gekommen, sondern ein paar Tage später ist der Vize-Präsident Johnson nach Berlin gekommen und hat uns erst mal beruhigt. Interessant ist auch, dass Johnson kam, bevor sich Herr Adenauer hier mal in der Stadt blicken ließ. Der ist ja auch erst einmal auf Tauchstation gegangen.

Ich würde gerne den Bogen schlagen in die Gegenwart. Sie sind jetzt Mitte 70 und wir haben gerade wieder eine sehr komplizierte Situation: Russland führt Krieg gegen die Ukraine Zwischen dem Westen und Russland herrscht sozusagen offene Feindschaft. Lässt sich aus Kennedys Rede und ihren Erfahrungen von damals für heute irgendetwas lernen? Naja, also zumindest ist es nach wie vor wichtig, dass es Garantien der USA gibt, mit denen wir sicher leben können. Und wenn man sich anschaut, wie die nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahlen ausgehen könnten - mit einem Präsidenten, der doch, sagen wir mal, eher russlandaffin ist - dann ist es schon eine gefährliche Situation. Nachdem es wieder Krieg in Europa gibt, habe ich so im Inneren das Gefühl, es könnte also wieder brenzlig werden. Berlin war immer im Mittelpunkt. Und es war immer so, dass, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht und irgendeiner auf den berühmten roten Knopf drückt, dann wären wir hier vermutlich diejenigen gewesen, auf die diese Bombe runtergegangen wäre. Und diese Gefahr bis jetzt im Grunde genommen wieder da.



Vielen Dank für das Gespräch!

Mit Ed Koch sprach Dietmar Ringel für rbb24 Inforadio. Der Text ist eine gekürzte und bearbeitete Version.

Acht Stunden wie im Rausch

Bild: imago US-Präsident John F. Kennedy besucht am 26. Juni 1963 West-Berlin. Anlass ist der 15. Jahrestag der Berliner Luftbrücke. Nach dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 ist er der erste US-amerikanische Präsident, der in die geteilte Stadt kommt. Seine Rede vor dem Schöneberger Rathaus bekräftigt die Solidarität für eine einheitliche freie Bundesrepublik Deutschland.

Bild: imago Hunderttausende begeisterte Berlinerinnen und Berliner begrüßen John F. Kennedy entlang der Strecke durch Stadt.

Bild: dpa In offener Limousine fährt US-Präsident John F. Kennedy durch die Stadt. Hier geht es vorbei an der Gedächtniskirche und dem Breitscheidplatz. Eskortiert wird die Kolonne von zahlreichen Sicherheitskräften und 80 "weißen Mäusen", also von Krad-Fahrern der West-Berliner Polizei, wie die Presse damals titelte.

Bild: imago Bad in der Menge: US-Präsident Kennedy spricht ein paar Worte mit Berlinerinnen und Berlinern während seines Besuchs 1963.

Bild: dpa/Will McBride Während der knapp achtstündigen Stippvisite sind auch Stopps an politisch aufgeladenen Orten eingeplant. John F. Kennedy hält unter anderem am Brandenburger Tor. Die Sowjets haben zum Besuch des US-Präsidenten die Durchfahrten des Brandenburger Tores mit riesigen Stoffbahnen abgehängt.

Bild: imago John F. Kennedy verschafft sich einen Überblick der Grenzanlagen auf einer der "Aussichtsplattformen", die es auf West-Berliner Seite direkt an der Mauer gibt. Im Hintergrund stehen Grenzsoldaten auf Ost-Berliner Seite.

Bild: dpa Hunderttausende Menschen warten auf dem damaligen Rudolph-Wilde-Platz auf US-Präsident John F. Kennedy. Der Platz vor dem Rathaus Schöneberg, umliegende Straßen und selbst Hausdächer sind voll mit begeisterten Berlinerinnen und Berlinern.

Bild: dpa Auf der Fahrt durch West-Berlin ist John F. Kennedy (links) nicht allein in der Limousine. Begleitet wird er von Bundeskanzler Konrad Adenauer (rechts) und dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt (mitte). Auch immer dabei: ein großer Pressetross. 1.700 internationale Journalisten sind zum Besuch Kennedys akkreditiert.

Bild: dpa Der innerstädtische Grenzübergang Checkpoint Charlie an der Friedrichstraße gehört ebenfalls zum Programm des US-Präsidenten am 26. Juni 1963.

Bild: dpa Darauf haben die Berlinerinnen und Berliner gewartet: US-Präsident Kennedy erreicht das Rathaus Schöneberg, wo er gleich seine zweite Rede des Tages halten wird. Sie soll in die Geschichte eingehen.

Bild: dpa/Heinz-Jürgen Göttert Sein knapp zehnminütige Rede beendet John F. Kennedy mit den Worten: "Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger dieser Stadt West-Berlin. Deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können: Ich bin ein Berliner". Den letzten Satz spricht er auf Deutsch. Zuvor hatte er die Worte per Lautschrift von seinem Dolmetscher auf eine Karteikarte schreiben lassen ("Ish bin ein Bearleener"). Worte, die seither untrennlich mit Kennedy und seinem Besuch in West-Berlin verbunden sind.

Bild: dpa Die Begeisterung der Berliner Bevölkerung ist riesig. Zwischenzeitlich versinkt die Limousine mit Kennedy, Adenauer und Brandt in Papierstreifen, die von den Seiten in Richtung Fahrzeug geworfen werden.

Bild: dpa Gut acht Stunden verbringt John F. Kennedy in West-Berlin. Gegen 17:15 Uhr verlässt er die Stadt mit der Air Force One in Richtung Istanbul.

Bild: dpa/Jens Kalaene Das tödliche Attentat auf John F. Kennedy am 22. November 1963 erschüttert viele Berlinerinnen und Berliner. Gedenktafeln am Rathaus Schöneberg erinnern an den Besuch Kennedys. Ihm zu Ehren wird drei Tage nach seiner Ermordung der Rudolph-Wilde-Platz vor dem Rathaus in John-F.-Kennedy-Platz umbenannt. Zum Beitrag / Alle Bildergalerien Play Pause Fullscreen