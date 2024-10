Bild: ullstein bild

Letztlich wurde ein 1945 von Walter Ulbricht formulierter Leitsatz in der DDR Realität: "Es muss alles demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben!" Der Staat wurde zur Diktatur. In der ersten Verfassung von 1949 waren die fünf Länder Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen über die Länderkammer noch an der Gesetzgebung der DDR beteiligt. Bereits 1952 wurden die Länder aufgelöst und durch 14 Bezirke ersetzt und ihrer Mitbestimmung enthoben.