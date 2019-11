Bild: rbb

Kontraste | Wendekinder - "Ein Stück Kindheit geht verloren"

20.11.19 | 11:47 Uhr

Die Heimat im Umbruch, die Zukunft unsicher – in der Wendezeit fand eine Gruppe Jugendlicher in der "Planschi-Clique" Halt. Rund 30 Jahre später treffen die Kontraste-Reporter sie wieder. Wie denken sie heute über Deutschland? Von Bettina Malter, Georg Heil, Kaveh Kooroshy

In der Zeit nach dem Mauerfall war die "Planschi-Clique" für Saskia Liebreich und ihre Freunde in Berlin-Mitte ein Zufluchtsort, ein Stabilitätsanker in einer Welt, in der sich alles verändert und die Eltern vor allem mit sich selbst beschäftigt waren. Viele aus der ehemaligen Clique zogen irgendwann weg. Saskia Liebreich beobachtet, wie sich ihre Heimat verändert, Gebäude abgerissen werden. Damit hadert sie. "Da geht ein Stück Kindheit verloren", sagt sie und zeigt auf eine Baubrache, wo früher eine Kaufhalle stand. "Und das war für mich echt schwierig, als sie das weggerissen haben. Da war ich echt traurig."

Kaum jemand will sich politisch positionieren

1991 befindet sich nicht nur der Staat im Umbruch. Die Freunde aus der Planschi-Clique sind in der Pubertät. Jugendkultur im Osten bedeutet in dieser Phase: Position beziehen. Man ist links oder rechts, und sei es nur, um dazuzugehören. Im Film "Die Clique" bekennen sie sich zu ihrer politischen Meinung. Als sie sich jetzt, nach Jahrzehnten, wiedertreffen, will sich kaum jemand öffentlich politisch positionieren. Pamela Möller war damals 15 Jahre alt und gehörte zu denen, die sich als links bezeichneten. Dass heute mit der AfD eine rechte Partei besonders im Osten punktet, beschäftigt sie. Es sei beunruhigend, was da gerade in Thüringen und Sachsen passiert, erklärt Pamela. "Aber Politik spielt in meinem Leben nicht mehr so die Rolle."

"Ich fühl mich nicht ostdeutsch"

Heute lebt sie in Hessen mit ihrem Mann und den Kindern und arbeitet als Vorstandsassistentin. "Ich fühle mich nicht ostdeutsch, obwohl ich mich meiner Herkunft nicht schäme", sagt sie. "Aber wenn mich jemand fragt: Wo kommst du her?, dann sage ich: aus Berlin." In der Familie von Pamela Möller scheinen Ost und West zusammengewachsen zu sein. Dabei bedeutete die Zeit danach auch für sie zunächst vor allem Unsicherheit. Wie viele aus der Clique erlebte sie, wie die Eltern sich neu sortieren mussten. Ihr Vater wurde arbeitslos. "Da waren einige Einschnitte, mit denen man erst mal umgehen musste, und die haben sich natürlich auch in der Familie ausgewirkt." In diesen Zeiten war die Clique für Pamela Möller besonders wichtig. "Die war Lebensmittelpunkt. Das war wie eine zweite Familie."

"Ich würde reinwachsen in dieses System"

Die meisten Wendekinder der Planschi-Clique sehen den Mauerfall heute als Glücksfall, der ihnen Chancen eröffnete. Andere, so scheint es, bewerten ihn eher als Schicksalsschlag. "Der Zusammenhalt fehlt in der heutigen Zeit. Jeder ist sich selbst der Nächste", sagt Saskia Liebreich. Mit dem Deutschland von heute scheint sie nie wirklich warm geworden zu sein. Dass das Land von morgen ein ganz anderes sein könnte, ängstigt sie nicht: "Man lernt trotzdem sein ganzes Leben lang, und man würde auch lernen, damit umzugehen. Ich denke, dass ich so ein Typ bin, dass ich auch da reinwachsen würde in dieses System."

Ihren ehemaligen Clique-Freund Tim Kickbusch entgeistern diese Aussagen: "Ich hoffe und glaube, dass sie das vielleicht so nicht gemeint hat", erwidert Kickbusch, den die Kontraste-Reporter nach dem großen Wiedersehen in Köln treffen. Der 44-Jährige lebt heute in Köln und arbeitet als Fernsehjournalist für einen Privatsender. "Ich hoffe, sie wollte sagen, dass sie glaubt, ein rechtes System werde nicht so schlimm werden." Er selbst hat daran Zweifel: Dass ein rechtes System nicht schlimm werde, sei eine trügerische Hoffnung. 30 Jahre nach dem Mauerfall hat die Planschi-Clique wieder zusammengefunden. Trotz großer politischer Meinungsverschiedenheiten wollen die Teenies von einst in Kontakt bleiben.

RBB Fernsehen zeigt den Film "Wir Wendekinder - Was wurde aus der Planschi-Clique?" von Georg Heil, Kaveh Kooroshy und Bettina Malter am Mittwoch, den 20.11.2019 um 21:15 Uhr.