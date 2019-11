30 Jahre ist es her, dass der SED-Funktionär Günter Schabowski sagte: "Das tritt nach meiner Kenntnis... ab sofort, unverzüglich." Am gleichen Abend öffnete sich die Grenze zu West-Berlin an der Bornholmer Straße. Der Rest ist Geschichte. In diesen Tagen wird sich wieder erinnert an jene Zeit, die so unglaublich war. Politiker würdigen den Mut der Menschen, die auf die Straße gingen und den Staat in die Knie zwangen. Sie werden sagen, welch außergewöhnliche Leistung das war und wie enorm die Anstrengungen danach, die häufig mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und sozialen Strukturen einhergingen. Heute nennt man das "Anerkennung von Lebensleistungen".

Was jedoch kaum auf öffentlichen Jubiläumsveranstaltungen gesagt wird, ist wie der Alltag nach der Wende aussah - ohne funktionierende Polizei und Justiz, ohne Lehrer, die ihren Schülern nicht nur Unterrichtsstoff beibringen, sondern auch Begleiter sind auf dem Weg zum Erwachsenwerden. In den 90ern herrschte in weiten Teilen Ostdeutschlands das Recht des Stärkeren – vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen - und die Starken waren brutale stramme Neonazis. Davon liest man jetzt vor allem im Internet.