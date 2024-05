Wegen des Brandes in Berlin-Lichterfelde warnt die Feuerwehr vor giftigen Rauchgasen. Wie die Feuerwehr in einer Amtlichen Gefahrenmitteilung mitteilte, ziehe der Rauch aktuell in nördlicher Richtung über die Stadt. Anwohner wurden aufgerufen Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen.



Erwartet wird, dass die Rauchwolke über Steglitz-Zehlendorf, Spandau und auch den Westen Reinickendorfs über Berlin hinwegzieht.



Das Feuer war am Freitagvormittag in einem Betrieb für Metalltechnik in der Straße Am Stichkanal ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, entstand der Brand in einem Technikraum in der ersten Etage des mehrstöckigen Gebäudes. Aktuell könne das Feuer nur von außen bekämpft werden, weil sich in dem Gebäude Chemikalien befänden.



Laut dem Sprecher wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr ist mit 124 Einsatzkräften vor Ort.