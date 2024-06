Bürgermeisterämter - Stichwahl in mehreren Brandenburger Kommunen am Sonntag

So 30.06.24 | 20:37 Uhr

In mehreren Brandenburger Städten und Gemeinden hat es am Sonntag Stichwahlen um das Bürgermeisteramt gegeben. Dabei wurden hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bestimmt, aber auch zahlreiche ehrenamtliche.



In den betroffenen Städten und Gemeinden hatte sich bei der Kommunalwahl vor drei Wochen kein Bewerber oder keine Bewerberin durchgesetzt. Bei der Stichwahl mussten die Wahlgewinner ein Quorum erfüllen - also die Stimmen von mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten bekommen.



Hauptamtliche Bürgermeister wurden gewählt in Angermünde, Lychen, der Gemeinde Uckerland (alle Uckermark) und in Mittenwalde (Dahme-Spreewald).

In Angermünde (Uckermark) traten die Einzelbewerber Frederik Bewer und Ute Ehrhardt gegeneinander an. Wahlberechtigt waren hier 11.769 Menschen. Ehrhardt bekam laut vorläufigem Stand vom Sonntagabend 51,8 Prozent der Stimmen. Bewer erhielt 48,2 Prozent der Stimmen.



Ehrhardt schaffte mit 2.981 Stimmen das Quorum, das hier bei 1.765 Stimmen lag. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,4 Prozent.



In der Gemeinde Uckerland (Uckermark) bekam Amtsinhaber Matthias Schilling von der SPD nach der Auszählung aller Stimmen 59,7 Prozent der Stimmen. Die Einzelbewerberin Marleen Glasow 40,3 Prozent, wie auf der Seite des Landeswahlleiters am Sonntagabend angezeigt wurde.



2.122 Menschen waren wahlberechtigt. Schilling hat das Quorum mit 878 Stimmen geschafft; nötig waren mindestens 318. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,7 Prozent.



In Lychen (Uckermark) forderte Jan Genschow von der Wählergemeinschaft "Lychen tut gut" die parteilose Amtsinhaberin Karola Gundlach heraus. Letztere siegte nach Angaben vom Sonntagabend mit 846 Stimmen und 51,2 Prozent. Jan Genschow erhielt nach vorläufigem Endergebnis 48,8 Prozent der Stimmen.



Wahlberechtigt waren 2.705 Menschen, das Quorum lag damit bei 406 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,5 Prozent.



In Mittenwalde (Dahme-Spreewald) traten am Sonntag Dirk Knuth (Bürger für Bürger & BVB/Freie Wähler) und Maja Buße (CDU) gegeneinander an. Knuth bekam nach Angaben auf der Internetseite des Landeswahlleiters 77,9 Prozent der Stimmen, Buße 22,1 Prozent. Wahlberechtigt waren 8.191 Menschen. Das Quorum von 15 Prozent lag damit bei 1.228 Wählerstimmen. Knuth bekam 2.764 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,9 Prozent.



