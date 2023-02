Bild: dpa/brandstaetter images

1922 erscheint die Buchausgabe seines ersten Dramas "Baal". Und sein kritisch-engagiertes, linksorientiertes Stück "Trommeln in der Nacht" (das Foto zeigt einen Szenenausschnitt) wird in den Münchner Kammerspielen uraufgeführt. Der Berliner Theaterkritiker Herbert Ihering ist begeistert: "Der vierundzwanzigjährige Dichter Bert Brecht hat über Nacht das dichterische Antlitz Deutschlands verändert". "Trommeln in der Nacht" wird im Dezember 1922 am Deutschen Theater Berlin aufgeführt. Brecht erhält den Kleist-Preis.