Mit der Erntezeit wird in einigen Lausitzer Orten eine Pforte aufgestellt und ein toter Hahn angehangen. So beginnt das traditionelle Hahnrupfen. Ein Verfahren gegen den Brauch wurde eingestellt. Das wollen Tierschützer nicht hinnehmen.

Die Tierschutzorganisation Peta will bei der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg Beschwerde einlegen, nachdem die Staatsanwaltschaft Cottbus ein Verfahren zum "Hahnrupfen" in der Lausitz eingestellt hat. Das teilte Peta dem rbb am Mittwoch auf Nachfrage mit. Die Beschwerde soll demnach in den nächsten Tagen eingereicht werden.



Beim "Hahnrupfen" handelt es sich um eine sorbische Erntetradition, die in einigen Lausitzer Dörfern stattfindet. Die erste Veranstaltung dieser Art in diesem Jahr findet an diesem Wochenende in Burg (Spree-Neiße) statt.