TotalEclipse Dienstag, 23.07.2024 | 18:46 Uhr

Naja. Zumindest hat die rbb Redaktion ein Faible für knackige Headlines. Mal nimmt man Anleihen an "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" und hier halt bei R.E.M. "It’s the End of the World as We Know It".



Ich finde es witzig. Witzig ist auch der Versuch der Udofed, wobei der für uns Verbraucher echte Vorteile hätte. Manchmal möchte man lieber nicht wissen was in so manchen Döner für Fleisch ist. Die Lasagne "Black Beauty" lässt grüßen.



Auch witzig dass der Döner wie ihn die meisten kennen, wie im Artikel beschrieben, eine Berliner Erfindung wie auch die Currywurst ist.



Ich habe nicht schlecht gestaunt als ich das erste Mal in Istanbul einen Döner bestellt hatte und einen Teller bekam. Dann heißt also der Berliner Döner in Zukunft Dönertasche. Das sollte ich mir schützen lassen. Oh, gibt es schon...