Bild: © Mathias Voelzke Völzke/HKW

Der neue Intendant Ndikung will nach Strategien für ein besseres Zusammenleben "in und mit dieser Welt" suchen. Das HKW soll zu einem Haus der Begegnungen werden, in dem Kulturen nicht einfach präsentiert oder ausgestellt, sondern gelebt und erfahren werden. Im Haus sollten "Liebe, Respekt und Großzügigkeit" gelebt werden, so Ndikung. Damit reagiert er auch auf frühere Vorhaltungen [swr.de], die ihn in die Nähe der antiisraelischen Boykottbewegung BDS gerückt hatten.