Bild: dpa/Konrad Giehr

Am 15. September 1965 kommt der damals 22-Jährige mit den "Rolling Stones" zum ersten Mal nach Berlin. Die 1962 gegründete britische Band ist bereits Kult. Auf die Frage, wie lang er das noch machen wolle, sagt Mick Jagger 1965 in einem Interview: "I think we sort of pretty well set up for at least another year." Er denke, für das nächste Jahr seien sie ganz gut aufgestellt.