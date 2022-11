Bild: dpa/Waltraud Grubitzsch

In der Größe schwer zu toppen wird der Adventskalender sein, der 1997 zum ersten Mal in Leipzig aufgehängt wurde. Am Kalender aus Netzvinyl-Plane, der mit seiner Fläche von 857,21 Quadratmetern im Guinness Buch der Rekorde eingetragen ist, wurde täglich vom 1. bis 24. Dezember ein zwei mal drei Meter großes Fenster mit weihnachtlichen Motiven geöffnet. | Weitere Bildergalerien



