Bild: dpa/M. Gambarini

Doch bedeutete das Jahr 1990 auch für diesen Zuzug eine Zäsur. Das Aussiedleraufnahmegesetz trat mit der Auflage in Kraft, bereits bei der Einreise in die Bundesrepublik einen Aufnahmebescheid vorzulegen. Ab 2003 sanken die Zahlen deutlich, die Marienfelder Aufnahmestelle war von da an nicht mehr ausgelastet. 2010 war die Zuwanderung schließlich so weit zurückgegangen, dass die Anlage geschlossen wurde – in der viele auch prominente DDR-Flüchtlinge einst aufgenommen wurden. Die Erinnerungsstätte erinnert an die Schicksale und an die ersten Schritte, die geflüchtete DDR-Bürger im Westen unternehmen mussten.