70 Jahre Notaufnahmelager Marienfelde - Früher kamen die Flüchtlinge aus Deutschland, heute aus der ganzen Welt

Di 11.04.23 | 08:02 Uhr | Von Marcus Latton

Bild: akg

1953 öffnete das Notaufnahmelager in Berlin-Marienfelde für Flüchtlinge und Ausreisende aus der DDR, danach für Spätaussiedler aus Mittel- und Osteuropa. Heute sind dort 700 Asylsuchende untergebracht. Ein neuralgischer Punkt für Flucht in Berlin? Von Marcus Latton

Rückkehr an den Ort, an dem die Freiheit begann: Franziska Schulte blickt über das Gelände des ehemaligen Notaufnahmelagers Marienfelde. Schmucklose, dreistöckige Wohnhäuser, an denen stellenweise der Putz abbröckelt. 1984 lebte und spielte Schulte hier als Zwölfjährige für einige Monate. Mit ihrer in der DDR-Friedensbewegung aktiven Mutter und der jüngeren Schwester reiste sie vorher aus Berlin-Treptow aus und nach Westberlin ein. "Meine Mutter war den ganzen Tag unterwegs, um dieses Ankommen abzusichern", sagt die heute 50-Jährige. Geld beschaffen, Krankenversicherung beantragen, sich bei Ämtern registrieren: Ein gewaltiger bürokratischer Akt. "Man muss sich vorstellen, dass man hier sein Leben ganz neu aufbauen musste. Wir Kinder waren in dieser Zeit uns selbst überlassen und mussten klarkommen", erinnert sich Schulte.

Erinnerungsstätte für Tausende Fluchtgeschichten

Bild: dpa/G. Schütz Am 14. April 1953 weihte Bundespräsident Theodor Heuss in West-Berlin in der amerikanischen Besatzungszone eine zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge aus der DDR und Ost-Berlin ein: das Notaufnahmelager Marienfelde. Ostdeutsche, die im Westen bleiben wollten, durchliefen hier ein für sie vorgeschriebenes Aufnahmeverfahren.

Bild: dpa Sehr eng wurde es bald in den 15 Blocks der Einrichtung, denn die Zahl der Flüchtlinge stieg in diesen Jahren rasant. Neben den Räumen für die Geflüchteten wurden dort auch Büros eingerichtet für viele beteiligte Behörden und Dienststellen, die vorher über die Stadt verteilt gelegen hatten. Bewohner, die schließlich die Aufenthaltserlaubnis erhalten hatten, wurden in die Bundesländer ausgeflogen, nur ein kleiner Teil der Aufgenommenen verblieb in West-Berlin.

Bild: Quelle: Bundesarchiv 1953 war die Zahl der ostdeutschen Zuwanderer mit über 330.000 besonders hoch, in den Folgejahren waren es oft mehr als 200.000. Knapp drei Millionen Personen verlor die DDR auf diese Weise an die Bundesrepublik, bevor der Mauerbau vom 13. August 1961 der Abwanderung gewaltsam ein Ende setzte. Dann wurde es zunächst ruhig in Marienfelde. Aus der DDR gelangten jetzt fast nur vergleichsweise wenige Rentnerinnen und Rentner in den Westen. Die freigewordenen Kapazitäten nutzten die West-Berliner Behörden, um ab 1964 Menschen aus osteuropäischen Ländern und der Sowjetunion aufzunehmen, die aufgrund ihrer deutschen "Volkszugehörigkeit" Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit hatten.

Bild: dpa/Bruechmann Die West-Berliner Einrichtung fungierte dann ab Mitte der 60er als Erstaufnahmestelle des Bundes für neu in Deutschland eintreffende AussiedlerInnen. Zudem war sie Landesaufnahmestelle für solche, die bereits im Bundesgebiet registriert worden waren und in Berlin ihren Wohnsitz nehmen wollten. 232 sogenannte Aussiedlerinnen und Aussiedler wurden 1964 in Marienfelde aufgenommen. In den folgenden Jahren schwankte diese Zahl zwischen rund 300 und 700 Personen. Die in Berlin eintreffenden Menschen kamen überwiegend aus Polen. Dafür hatte der Warschauer Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen 1970 die Voraussetzungen geschaffen.

Bild: dpa/G. Schütz 1975 wurde das Ausreiseverfahren nach weiteren Verhandlungen mit Polen ausgedehnt. 1976 übersiedelten erstmals mehr als 800 Menschen nach West-Berlin, von 1977 bis 1980 waren es jährlich um die 1.000 Menschen. Neben ihnen und den ostdeutschen Menschen im Rentenalter waren Mitte der 1970er Jahre nur wenige Flüchtlinge und freigekaufte politische Häftlinge aus der DDR in Marienfelde anzutreffen. Aber auch in Bezug auf die Abwanderung von dort brachte das Jahr 1975 einen Wendepunkt. Anfang August unterzeichnete die DDR die Schlussakte der Konferenz von Helsinki, in der Menschenrechte festgeschrieben waren. Auf sie beriefen sich immer mehr Ausreisewillige.

Bild: stiftung-berliner-mauer.de Zwar blieb die Zahl der Übersiedelnden zunächst gering: 1983 etwa kamen rund 11.300 Ostdeutsche ins Bundesgebiet, davon knapp 2.300 nach West-Berlin. Für die DDR-Führung jedoch wurde die Dynamik der Ausreisebewegung zunehmend zum Problem. Seit Anfang der 1980er Jahre zeigten die im DDR-Ministerium für Staatssicherheit gesammelten Zahlen eine Ballung hartnäckig verfolgter Ausreisebegehren. Um diese zu reduzieren, entließ die Parteiführung im Laufe des Jahres 1984 rund 35.000 Personen, die einen Antrag gestellt hatten, in den Westen. Das Durchgangsheim Marienfelde war in der Folge ungewohnt stark belegt.

Bild: stiftung-berliner-mauer.de/G. Simons Außerdem sah man nun viel mehr jüngere, berufstätige Menschen und Familien. In den Folgejahren kamen dann wieder weniger Ostdeutsche in die Bundesrepublik, bevor die Zuwanderung 1988 anstieg und 1989/90 mit rund 344.000 bzw. 240.000 Flüchtlingen und Übersiedlern einen enormen Umfang annahm. Anfang Juli 1990 wurde das Aufnahmeverfahren für Übersiedler aus der DDR dann eingestellt. Damit verlor die Einrichtung in Marienfelde nach über 37 Jahren ihre ursprüngliche Funktion. Als Aufnahmestelle von Aussiedelnden blieb der Ort in Betrieb.

Bild: dpa/M. Gambarini Doch bedeutete das Jahr 1990 auch für diesen Zuzug eine Zäsur. Das Aussiedleraufnahmegesetz trat mit der Auflage in Kraft, bereits bei der Einreise in die Bundesrepublik einen Aufnahmebescheid vorzulegen. Ab 2003 sanken die Zahlen deutlich, die Marienfelder Aufnahmestelle war von da an nicht mehr ausgelastet. 2010 war die Zuwanderung schließlich so weit zurückgegangen, dass die Anlage geschlossen wurde – in der viele auch prominente DDR-Flüchtlinge einst aufgenommen wurden. Die Erinnerungsstätte erinnert an die Schicksale und an die ersten Schritte, die geflüchtete DDR-Bürger im Westen unternehmen mussten.

Bild: A. Tauber Einige Monate lang lag das Gelände an der Marienfelder Allee nach der Schließung verwaist. Doch es bestand weiterhin Bedarf, schutzsuchende Menschen in Berlin aufzunehmen. Dazu gehörten 2010 vom dortigen Regime Verfolgte aus dem Irak, aus Afghanistan, Syrien und dem Nordkaukasus. Unter der Leitung des Internationalen Bundes wurden Gebäude der ehemaligen Aufnahmestelle in Marienfelde 2010 als Übergangswohnheim für Geflüchtete und Asylsuchende wiedereröffnet.

















Aufnahmepunkt für mehr als 1,3 Millionen Menschen

Von 1953 bis 1993 wurden in dem Notaufnahmelager Marienfelde geflüchtete DDR-Bürger und deutsche Spätaussiedler aus Mittel- und Osteuropa untergebracht. Diese Woche besteht das Notaufnahmelager seit 70 Jahren. Mehr als 1,3 Millionen Geflüchtete haben hier zeitweise gelebt - Franziska Schulte, ihre Schwester und ihre Mutter waren drei von ihnen. Die Gedenkstätte Notaufnahmelager Marienfelde an der Marienfelder Allee möchte die Erinnerung an das Schicksal dieser Menschen wachhalten. Am Mittwoch startet eine wissenschaftliche Tagung zur Geschichte des Ortes, danach folgt ein Programmwochenende mit Zeitzeugengesprächen für ein allgemeines Publikum [stiftung-berliner-mauer.de]. Die Historie des Aufnahmelagers endet jedoch nicht mit dem Zerfall der DDR, nachdem insgesamt vier Millionen Bürgerinnen und Bürger des Landes in die Bundesrepublik flohen oder ausreisten. Seit 2010 wird das Gelände vom Internationalen Bund betreut - als Übergangswohnheim für derzeit 700 Geflüchtete aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, Türkei, Moldawien oder Iran. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Wo einst Familien aus Gera, Cottbus oder Ostberlin ihre ersten Schritte auf westdeutschen Boden setzten und auf die Zuteilung einer Wohnung warteten, leben nun Asylsuchende aus vielen verschiedenen Ländern, die ebenso auf eine Zukunft in der Bundesrepublik hoffen.

Infos im Netz rbb Samstag, 15.4. und Sonntag, 16.4. - 70 Jahre Notaufnahmelager Marienfelde: Das Programmwochenende Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die über ihre Erinnerungen an das Notaufnahmelager reden, Sonderausstellungen, Führungen, eine Buchpräsentation und mehr: Es gibt ein vielfältiges Programm am Jubiläumswochenende. Der Eintritt ist kostenlos, die Erinnerungsstätte liegt in der Marienfelder Allee 66-80, 12277 Berlin.

Geflüchtete Bewohner beschäftigen sich mit der Geschichte des Ortes

Pazir Ahmad flüchtete vor der Machtübernahme der Taliban von Afghanistan nach Deutschland, zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern. Noch lebt er hier, will aber bald Arbeit und eine eigene Wohnung finden, wie er sagt. Schon bevor er von deutschen Behörden zur Unterkunft nach Marienfelde geschickt wurde, habe er sich informiert über den Ort. "Ich habe die Adresse bekommen und bei Wikipedia nachgeschaut", sagt Ahmad. "Das Heim hat eine lange Geschichte, die mit Flucht zu tun hat." Nach seiner Ankunft besuchte er direkt die Erinnerungsstätte, die sich direkt neben dem Eingang zum Übergangswohnheim befindet, wie er erzählt.

Olivia Musić leitet für den Träger Internationaler Bund das Geflüchtetenwohnheim. Sie selbst flüchtete in den 1990er Jahren vor dem Krieg in Bosnien nach Deutschland. Musić sagt, viele der hier Untergebrachten wüssten, dass dieses Wohnheim ein besonderes sei oder wollten mehr darüber erfahren - vor allem die, die schon länger in den Wohnungen lebten. "Die kommen dann in unser Büro und wollen wissen, was das Gebäude nebenan ist", sagt Musić. "Wir veranstalten dann Führungen durchs Museum und verknüpfen so die Gegenwart und die Geschichte." Parallelen von damals zu heute sieht auch Franziska Schulte, wie sie sagt - trotz der Unterschiede zwischen der deutschen Teilung und den heutigen Wanderungsbewegungen. "Wir hatten keine Sprachprobleme, denn wir haben ja schon Deutsch gesprochen. Das war ja schon glücklich, dass wir diese Hürden gar nicht nehmen mussten", sagt Schulte. "Und dennoch: Es war eine schwierige Zeit. Und eine Umbruchsituation."

