Bild: dpa/Westend61/Arman Zhenikeyev

In den Rauhnächsten gibt es Dinge, die man unterlassen sollte. So sollte beispielsweise keine Wäsche gewaschen werden, damit böse Geister nicht beim Trocknen im Freien hineinfahren und den Tragenden anschließend verfluchen können. In manchen Überlieferungen gilt dies nur für weiße Wäsche, aus denen dann ein Leichentuch entsteht. Es ist aber so oder so eine gute Ausrede, um den Wäschekorb einfach mal stehen zu lassen.