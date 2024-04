Bild: rbb / Schneider

Dagobert ließ bis 1994 Sprengsätze in mehreren Karstadt-Filialen in verschiedenen deutschen Städten hochgehen. Bei einem Anschlag in Hannover wurden zwei Menschen leicht verletzt. Ein anderer Sprengsatz detonierte im Karstadt am Hermannplatz in einem Aufzug, mitten im Weihnachtsgeschäft. Der pensionierte Polizeidirektor Martin Textor war einer derjenigen, die Dagobert mehr als zwei Jahre lang jagten. Die Häme, die damals über die Polizei ausgekippt worden sei, ärgere ihn bis heute, sagt der 79-Jährige.