Spritzen in Hausaufgängen und auf Spielplätzen: Seit langem klagen Anwohner rund um das Kottbusser Tor über den Konsum harter Drogen im öffentlichen Raum. Die Bezirksbürgermeisterin will deshalb einen neuen Drogen-Konsumraum einrichten. Von Anja Herr

Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Die Grünen), will gezielter gegen Drogenkonsum im öffentlichen Raum vorgehen. Im Sommer 2020 soll am Kottbusser Tor ein Zentrum für Alkohol- und Heroinabhängige mit einem Konsumraum eröffnet werden, erklärte Herrmann im Gespräch mit rbb|24.

Anwohner beklagen seit Jahren den weit verbreiteten Drogenkonsum auf Plätzen und U-Bahnhöfen rund um das Kottbusser Tor. Kritik gibt es auch immer wieder wegen herumliegender Spritzen auf Kinderspielpätzen. Zuletzt hatte das ARD-Politikmagazin Kontraste über zwei Eltern berichtet , die Anzeige wegen Körperverletzung durch Unterlassen gegen die Bezirksbürgermeisterin Herrmann und gegen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) erstattet hatten. Die fünfjährige Tochter der klagenden Eltern war am Wassertorplatz unweit vom Kottbusser Tor barfuß in eine benutzte Spritze getreten.

Ein rbb|24-Recherche-Team geht in dieser Woche der Frage nach, was der Stoff mit der Stadt macht – und die Stadt mit dem Stoff.

In der ganzen Stadt gibt es derzeit nur drei feste Drogen-Konsumräume, die nur an wenigen Stunden tagsüber geöffnet sind. Am Wochenende haben sie komplett geschlossen. Allein im Konsumraum in der Birkenstraße im Stadtteil Moabit haben sich die Konsumvorgänge zwischen 2015 und 2018 mehr als verdoppelt, hat das ARD-Politikmagazin Kontraste recherchiert. Im Jahr 2018 hatte die Birkenstube 25.000 Konsumvorgänge.

Laut Plänen des Senats sollen die Konsumräume ab 2020 an allen sieben Wochentagen öffnen, acht Stunden täglich. Zudem sollen im kommenden Jahr weitere Konsumräume eröffnen.