Nach zuletzt drei Siegen in Folge können sich die Eisbären Berlin in Bremerhaven in Spiel fünf der Finalserie den Meistertitel sichern. Es wäre bereits der zehnte für den Hauptstadt-Klub in der Deutschen Eishockey Liga. Doch der Gegner bleibt gefährlich.

Die Eisbären Berlin haben am Freitag (19:30 Uhr) in Bremerhaven die erste Chance, die Meisterschaft 2023/24 in der Deutschen Eishockey Liga zu entscheiden. Der Hauptstadt-Klub führt in der Serie Best-of-Seven gegen die Fischtown Pinguins mit 3:1. Dem Rekordmeister fehlt nur noch ein Erfolg für den zehnten DEL-Titel. Für Gegner Bremerhaven würde dagegen ein kleines Eishockey-Märchen enden. Der Verein aus der Seestadt steht erstmals in einer Finalserie.