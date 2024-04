Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof konkretisieren sich die Sparpläne. Von den 92 Warenhäusern der Kaufhauskette sollen 16 geschlossen werden, wie die Nachrichtenagenturen dpa und AFP am Freitag aus Unternehmenskreisen erfuhr. Einzelheiten dazu sollen demnach am Samstagvormittag vorgestellt werden. Medienberichten zufolge sollen von den Schließungsplänen auch bis zu drei Berliner Standorte betroffen sein. Galeria betreibt in Berlin noch acht Warenhäuser, in Brandenburg eines in Potsdam.

Am 10. April hatte der Konzern dann mitgeteilt, dass ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners und dem Unternehmer Bernd Beetz die Kaufhauskette übernimmt und voraussichtlich mehr als 70 der 92 Warenhäuser deutschlandweit übernommen werden sollten.

Noch ist unklar, mit welchem Konzept der Handelskonzern wieder nach vorn gebracht werden soll und in welchem Umfang die neuen Eigentümer in das Geschäft investieren. Insolvenzverwalter Denkhaus will bis Ende April den Insolvenzplan für den Eigentümerwechsel vorlegen. Die Gläubiger kommen am 28. Mai in der Messe Essen zusammen, um darüber abzustimmen. Rechtskräftig ist der Plan erst, wenn die Gläubigerversammlung ihn annimmt und dieser anschließend vom Gericht erneut bestätigt wird. Bis Ende Juli will Denkhaus das Unternehmen an die neuen Eigner übergeben.