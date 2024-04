Die ersten Töne von "Streets of Berladelphia" klingen an, Fabian Hinrichs fliegt wie beim legendären Abend "Kill your darlings" angegurtet über die Bühne. Das orangefarbene Tuch, das in René Polleschs "Aufstieg und Fall eines Vorhangs" die Titelrolle spielte, bläht sich über dem Bühnenhimmel und wirkt wie ein riesiger Oktopus, der sich über Polleschs Freund:innen, Weggefährt:innen, von ihm inspirierte Künstler:innen hebt und senkt.

Die Sätze, die Fabian Hinrichs aus "Kill your darlings" spricht, sind an diesem Abend in der Berliner Volksbühne mit Bedeutung aufgeladen. "Die besten Szenen haben wir rausgeschnitten, die würden wir nicht ertragen." Polleschs Ringen um Liebe in seinen Texten wird zu einer Liebeserklärung an ihn selbst: "Ich will keine Zukunft ohne dich" sagt Hinrichs, oder: "Ich will mit dir in einem Café sitzen, ich will, dass das gelingt."

Zärtlich, aber völlig pathosfrei sind die wenigen persönlichen Gesten und Worte an diesem langen Abschiedsabend an der Volksbühne mit dem schönen Titel "Schmeiß dein Ego weg und feier was du liebst". Darüber hinaus wird ausschließlich Kunst gezeigt, in der man Pollesch so klar begreift wie selten.

Martin Wuttke tritt mit Cowboyhut und riesigem roten Herz auf dem T-Shirt auf und spielt einen Monolog aus "Schmeiß dein Ego weg": "Es gibt nicht ein bisschen Theater", heißt es da, "du kannst mir ja auch nicht ein bisschen deine Telefonnummer geben." Oder: "Man hört nur Dialoge, aber keine Gedanken." Oder, auch schön: "Je suis no Selbstverwirklichungsnarzisstensau, ich bin die Ameise der Kunst." Was bei 200 Stücken, die Pollesch geschrieben hat, sicher zutrifft.