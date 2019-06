Über Deutschland liegt eine Gluthitze, auch in Berlin und Brandenburg werden Rekordwerte gemessen. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist überzeugt, dass die Extremtemperaturen Folge des Klimawandels sind.

Stefan Rahmsdorf: Eigentlich gar nicht. Denn die Hitze wird immer größer, wir erwarten heute einen Rekordwert . Überhaupt werden wir für den Juni den bisherigen Rekordwert zumindest im Osten Deutschlands überschreiten. Wir haben hier auf dem Telegrafenberg in Potsdam eine Wetterstation, die seit 1893 misst. Und da war der höchste Monatsmittelwert im Juni 20,2 Grad - im Jahr 1917. Der wird wahrscheinlich jetzt um gut zwei Grad überboten.

Stefan Rahmstorf ist Ko-Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Professor an der Universität Potsdam.

Die werden das wahrscheinlich auch im Jahr 2040 noch fragen. Aber es gibt zum Beispiel eine Auswertung über die Sommertemperaturen in Europa seit dem Jahr 1500. Das haben Schweizer Kollegen gemacht: Vor dem 19. Jahrhundert kann man mit Baumrinden Temperaturen rekonstruieren und man sieht, dass die fünf heißesten Sommer seit 1600 in Europa 2008, 2010, 2003, 2016 und 2002 waren. Das hat mit Zufall nichts mehr zu tun, sondern ist voll erklärbar durch die globale Erwärmung .

Das liegt an der Verteilung von Hoch- und Tiefdruckgebieten. Die verändert sich auch im Zuge der globalen Erwärmung und ist ein sehr aktuelles Forschungsthema. Es gibt eine ganze Reihe Studien die zeigen, dass die typische Bewegung der Wettersysteme von West nach Ost sich verlangsamt hat. Dadurch kriegen wir weniger Wetterwechsel und länger anhaltende Wetterlagen. Das hat auch mit den Wellen im Jetstream zu tun. Die Ursache, dass das jetzt immer häufiger passiert, liegt in der besonders starken Erwärmung der Arktis, die sich ja rascher erwärmt als der globale Mittelwert.