Di 30.04.24

Am Vortag des 1. Mai wird in Berlin traditionell gefeiert und demonstriert. Die Polizei erwartet am Dienstag auch Angriffe auf Polizisten und begleitet die Veranstaltungen mit mehr als 2.000 Einsatzkräften.

Verschiedene Gruppen haben am Vortag des 1. Mai zu Demonstrationen aufgerufen. Schon für Dienstagnachmittag sind die ersten Demonstrationen und Veranstaltungen geplant.

Demos in Wedding, Friedrichhain-Kreuzberg und Lichtenberg

Ab 18 Uhr soll am Leopoldplatz in Berlin-Wedding die Demo "Für Frieden und soziale Gerechtigkeit!" starten. Dazu hatten linke Gruppen aufgerufen. Zeitgleich ist eine Demo mit dem Titel "Aufrüstung, Armut und Krieg? Ohne mich!" an der Hertzbergstraße im Lichtenberger Ortsteil Fennpfuhl angemeldet. Unter dem Motto "Take Back the Night" startet um 19:30 am Boxhagener Platz eine queerfeministische Demo gegen patriarchale und queer-feindliche Gewalt, zu der trans, inter, agender und nonbinary Personen, Lebsben und Frauen aufgerufen sind. Die Polizei erwartet dort bis zu 3.000 Teilnehmende. Die Demoroute endet gegen Mitternacht am Spreewaldplatz in Kreuzberg. Laut Polizei gab es bei dieser Veranstaltung in den vergangenen Jahren eine "in Teilen agressive Grundstimmung". Sie rechne auch in diesem Jahr mit Flaschenwürfen und aggressivem Verhalten gegenüber Einsatzkräften.

Keine Walpurgisnacht-Feier im Mauerpark

Schon am Nachmitag könnte das erwartete frühsommerlich warme Wetter auch Feiernde in den Mauerpark locken, obwoh die traditionelle "Friedvolle Walpurgisnacht" dort in diesem Jahr zum ersten Mal seit 20 Jahren nicht stattfindet. Die Veranstalter hatten mitgeteilt, dass das Fest aufgrund zahlreicher Baustellen im Park in Absprache mit den zuständigen Behörden abgesagt werde.

Die Polizei will am Dienstag mit mehr als 2.000 Polizisten die Veranstaltungen begleiten. Darunter sind auch Aufklärungskräfte, Kommunikations-Teams und Unterstützung aus anderen Bundesländern.

Zahlreiche Demos am 1. Mai

Am 1. Mai sind mehr als 20 Demonstrationen angemeldet. Die größte davon ist die sogenannte Revolutionäre-1. Mai-Demonstration in Kreuzberg und Neukölln. Auch zur Demonstration der DGB-Gewerkschaften am Morgen und zur Demo "MyGruni" im Villen-Stadtteil Gruneweald werden Tausende Teilnehmer erwartet. Die Polizei wird mit 5.500 Polizisten im ganzen Stadtgebiet unterwegs sein.



Aufgrund des Krieges in Nahost sieht die Polizei in diesem Jahr rund um den ersten Mai ein erhöhtes Konfliktpotential. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte angekündigt, dass die Polizei in diesem Jahr schnell und entschieden Eingreifen werde, wenn es zu antiisraelischen, antisemitischen und gewaltverherrlichenden Parolen käme. Ein Abwarten bis zum Ende der Demonstration wie in früheren Jahren "wird in diesem Fall nicht in Betracht kommen", so Spranger.

