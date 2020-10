Offiziell heißt die von der Landesgesellschaft Kulturprojekte Berlin kuratierte Ausstellung "Der Raum vom Fliegen": Auf großen Schautafeln wird die Geschichte der Luftfahrt in Berlin und Brandenburg erzählt, entlang eines Zeitstrahls, der einem Gepäckband nachempfunden ist. Wer künftig mit dem Zug am BER ankommt oder über den Willy-Brandt-Platz das Hauptterminal betritt, wird direkt daran vorbeilaufen: Schauwände, die über die ersten Flugversuche mit klapprigen Maschinen, NS-Zwangsarbeiterlager in Tempelhof, die Fliegerei im Kalten Krieg und schließlich den neuen BER berichten. Ein spezielles Kapitel ist zudem den in den Geschichtsbüchern zu lange ignorierten Frauen der Luftfahrt gewidmet.

Als glorreiches Finale einer langen Geschichte taugt der BER bekanntlich nicht - und die Ausstellung macht darum auch gar keinen Hehl, wie der rbb vorab erfuhr. Schon auf den Werbebroschüren und Flyern steht in großen Buchstaben: "BER - Vom Bau-Desaster zum Flughafen". Für das internationale Publikum wurde das auch gleich ins Englische übersetzt.