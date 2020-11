April Berlin Mittwoch, 11.11.2020 | 14:18 Uhr

Dieser Flughafen frisst echt Gelb wie 'n Staubsauger, ohne Ende! Und dann wird ab jetzt alles auf Corona geschoben. Wenn das so ist und zukünftig aus Umweltschutz eh weniger geflogen wird, hätte man am BER das, was jetzt in Tegel geplant ist, dort machen können und Tegel hätte für den Flugverkehr gereicht.