City-Airport schließt - Am Flughafen Tegel gehen am Sonntag die Lichter aus

07.11.20 | 21:41 Uhr

Am Sonntag ist endgültig Schluss: Der Flughafen Tegel macht zu. Nach dem Publikumsabschied am Samstag ist am Sonntag offizielle Verabschiedung mit Schlüsselübergabe - nachdem die letzte Maschine abgehoben hat.

Eine Woche nach der BER-Eröffnung schließt der Flughafen Berlin-Tegel (kurz: TXL) am Sonntag offiziell seine Türen. Als letzter Linienflug hob am Samstagabend ein Airbus 350 der Lufthansa mit 350 Passagieren an Bord in Richtung München ab. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr startet eine Sondermaschine nach Paris - es wird der letzte Flieger sein, der den Flughafen Tegel verlässt. Anschließend erfolgt die Schlüsselübergabe von Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup an den Regierenden Bürgermeister Müller. Und abends wird dann das Licht am angestrahlten Tegel-Tower ausgemacht. Für die offizielle Abschiedsfeier sind am Sonntag keine Zuschauer zugelassen: Wegen der Corona-Pandemie hat der Flughafen nur für Passagiere und akkreditierte Medien geöffnet.

Letzte Flüge mit Fontäne verabschiedet

Am Samstag hatten Tausende Menschen beim Besuchertag die Gelegenheit genutzt, sich am Flughafen noch einmal zwischen Tower und Terminal A umzusehen. Der Andrang war vor allem auf der Besucherterrasse groß. Von dort aus waren noch etliche Starts und Landungen zu sehen - insgesamt standen für Samstag 70 Flugbewegungen an, ein gutes Dutzend Maschinen wurden beim Abflug mit Wasserfontänen verabschiedet.

In der Nacht auf Sonntag erfolgte die dritte und letzte große Umzugswelle an den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER). Damit sind 31 Airlines zum BER gezogen, darunter die Lufthansa-Gruppe mit Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines, sowie Air France und British Airways. Der Luftverkehr der deutschen Hauptstadt ist ab Sonntag komplett am Standort Schönefeld konzentriert.

Bündnis freut sich auf "himmlische Ruhe"

Das Aus für den Flughafen bleibt auch am Wochenende seiner Schließung umstritten. Der Berliner FDP-Vorsitzende Sebastian Czaja nennt sie "ein Denkmal demokratischer Ignoranz". Seine Partei hatte zusammen mit dem Verein Pro Tegel 2015 eine Initiative gestartet, Tegel offen zu halten. Bei einem für den Senat nicht bindenden Volksentscheid gab es 2017 für das Anliegen fast eine Million Stimmen und damit eine knappe Mehrheit.



"Tegel ist und bleibt nicht nur ein Stück Berlin, sondern war auch immer die Cashcow der Flughafengesellschaft FBB", teilte der FDP-Politiker am Samstag mit. "Der Berliner Senat muss nun erklären, wie er die FBB vor einer möglichen Insolvenz retten will." Rot-Rot-Grün warf er vor, wer so unverfroren einen erfolgreichen Volksentscheid ignoriere, zerstöre das Vertrauen in die Demokratie.



Das Bündnis "Tegel schliessen. Zukunft öffnen" sieht das ganz anders: "Wir freuen uns - endlich himmlische Ruhe. Kein Aufschrecken aus dem Schlaf um 6.00 Uhr morgens, keine dauernde Unterbrechung von Gesprächen draußen im Park", teilte es am Samstag mit. "Und keine Flieger werden den Genuss beim Glas Wein auf dem Balkon am Abend mehr stören."





