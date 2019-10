Vor 30 Jahren gingen die Menschen in der DDR auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Die große Montagsdemonstration in Leipzig am 9. Oktober 1989 hat Siegbert Schefke heimlich gefilmt - unter abenteuerlichen Umständen, wie er im Interview erzählt.

Der Journalist Siegbert Schefke filmte vor 30 Jahren, wie Tausende DDR-Bürger auf dem Leipziger Ring friedlich gegen das Regime auf die Straße gingen. Seine Aufnahmen von der Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 spielte er den Medien im Westen zu. In der "Tagesschau" hieß es dann, die Bilder stammten von einem "italienischen Kamerateam" - die Redaktion wollte Schefke damit vor der Stasi schützen.

Siegbert Schefke: Ich hatte das Problem mit der Staatssicherheit schon seit dem 7. Oktober, dem Tag der 40-Jahre-DDR-Feier und der Gewaltorgie rund um die Gethsemane-Kirche. Mein Haus im Prenzlauer Berg war von der Stasi umstellt. Die standen im Hof, wenn ich in der Wohnung war, und haben mich zum Bäcker und zur Freundin begleitet. Da hatte ich die Idee, über den Hausflur hoch aufs Dach zu steigen und zehn Häuser zur Schönhauser Allee vorzulaufen. Dort hat mich mein Freund Aram Radonski an der Dachluke erwartet, an der wir mit einem Bolzenschneider etwas nachgeholfen haben. Dann ging es weiter mit dem Auto. Ich denke, wir haben den Trabanten zwei Mal, wenn nicht sogar dreimal gewechselt. So sind wir nach Leipzig gefahren. Auf der Autobahn haben wir eine Kolonne überholt und mein Freund hat gesagt: "Die fahren nicht umsonst nach Leipzig. Die haben da was vor und das wird heute gefährlich."



In Leipzig haben wir dann nach einem Kamera-Standort gesucht. Heute würde man eine Drohne nehmen. Wir haben dann den 70 Meter hohen Turm der Reformierten Kirche ausgesucht, da haben wir einen schönen Drohnenblick. Wir haben beim Pfarrer geklingelt, der zehn Minuten überlegt und dann Okay gesagt hat. So lagen wir am Nachmittag da oben im Taubendreck und haben die Demonstranten erwartet. Das war ein total tolles Gefühl, von dort oben diese schwarze Masse aus Zehntausenden Demonstranten zu sehen, die ohne Gewalt friedlich in Sprechchören "Gorbatschow, Gorbatschow, Gorbi, Gorbi", "Völker hört die Signale", "Erkämpft das Menschenrecht" und "Wir sind das Volk" riefen.

Die SED-Zeitungen hatten geschrieben, in Leipzig seien betrunken Raudis unterwegs. Da konnte ich mit meinen Aufnahmen das Gegenteil zeigen. Gedacht habe ich auf meinem Kirchturm: Wenn die Demonstration heil an der Stasizentrale in Leipzig vorbeikommt, dann bleibt der Abend friedlich. Ohne einen Schuss verlief diese stündliche Demonstration, das war unheimlich schön. Mein Freund hat gesagt: Wenn die Bilder morgen im im Westfernsehen laufen, wird das nicht nur die DDR und Deutschland verändern - das wird Europa und die Welt verändern.