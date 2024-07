Beim "Dyke*March" im Vorfeld des Berliner CSD ist es am Freitagabend zu Zwischenfällen gekommen. An dem Marsch unter dem Motto "Eine Demo für lesbische Sichtbarkeit und Lebensfreude" in Neukölln und Kreuzberg, hätten sich etwa 9.000 Menschen beteiligt, wie das Berliner Lagezentrum auf rbb-Anfrage mitteilte.

Die Polizei habe einige Personen vorübergehend festgenommen, es war die Rede von einer Personenzahl im "unteren zweistelligen Bereich" - also knapp über zehn. Vereinzelt seien Flaschen auf Einsatzkräfte der Berliner Polizei geworfen worden. Verletzt worden sei aber niemand, so der Lagedienst weiter.



Nach einer kurzzeitigen Unterbrechung konnte der Zug weiter ziehen. Der Endpunkt am Oranienplatz in Kreuzberg wurde gegen 21.20 Uhr erreicht, da waren es noch etwa 6.000 Teilnehmende. Gestartet war der "Dyke*March am Karl-Marx-Platz gegen 18 Uhr.