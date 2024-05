Die Plakate hätten Kreisverkehre und Kreuzungsbereiche beeinträchtigt, die Sicht behindert oder seien in Einmündungen angebracht worden, so die Sprecherin. Betroffen waren demnach Plakate von CDU, SPD, BVB/Freie Wähler, Grüne, Linke, FDP, Basis und AfD.

"Der grundsätzlich gegebene Anspruch auf Sichtwerbung für Wahlen als Wahlkampfmittel besteht nicht schrankenlos," so ein Gerichtssprecher. Die Stadt dürfe unmittelbar einschreiten, wenn Wahlplakate die Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs gefährden können.

Das war aus Sicht des Verwaltungsgerichts in Frankfurt (Oder) auch rechtens: Das Gericht hat einen Eilantrag der BVB/Freien Wähler gegen die Entfernung von Wahlplakaten abgelehnt. Die Partei wollte erreichen, künftig über festgestellte Verstöße vorab informiert zu werden, um die Plakate selbst abhängen zu können. Darauf bestehe kein Anspruch, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.

BVB/Freie Wähler hatte den Antrag auf einstweiligen Rechtschutz gestellt. "Die Stadtverwaltung war einfach nicht bereit, uns ordentlich zu informieren, warum sie wann, wo, wie viele Plakate von uns abgehängt hat", teilte Péter Vida, Vorsitzender der Fraktion BVB/Freie Wähler, in der Bernauer Stadtverordnetenversammlung dem rbb auf Anfrage mit. Somit könne die Partei nicht wissen, welche Plakate Opfer von Vandalismus und welche vom Ordnungsamt entfernt wurden.

"Im Übrigen haben wir festgestellt, dass an mehreren Stellen, an denen die Stadtverwaltung Plakate von uns abgemacht hat, weil sie dort angeblich problematisch sind, seit gut einer Woche Plakate anderer Parteien problemlos hängen", so Vida weiter. Das habe sich erst nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts herausgestellt.

Den Beschluss des Gerichts könne Vida nicht nachvollziehen, das entspreche auch nicht dem Verwaltungshandeln anderer Kommunen. Vida will nun gegen den Beschluss beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde einlegen.