Im Rahmen der Kommunalwahlen werden am Sonntag auch mehrere hauptamtliche Bürgermeister in Brandenburg gewählt. Auch dabei zeigt sich: Immer mehr Kandidatinnen und Kandidaten ohne Parteibuch lassen sich zur Wahl aufstellen.

Beim Auftakt ins Super-Wahljahr in Brandenburg werden am Sonntag, 9. Juni nicht nur die Stimmen für ein neues Europaparlament abgegeben, sondern auch zahlreiche Entscheidungen für die Brandenburger Kommunalpolitik gefällt.

Die landesweiten Kommunalwahlen finden in Brandenburg alle fünf Jahre statt. Gewählt werden die 14 Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Bürgermeister und Ortvorsteher sowie Ortsbeiräte. Der nächste Wahltermin ist am 09. Juni 2024.

Während es in Groß Pankow (Prignitz) lediglich einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt gibt, buhlen in Angermünde (Uckermark) sogar fünf Kandidierende um den Posten. Neben dem amtierenden parteilosen Bürgermeister Frederik Bewer stellen sich gleich drei weitere Personen ohne Parteizugehörigkeit zur Wahl: die Betriebswirtin Ute Ehrhardt, der Selbstständige Steffen Lenz und der Polizeivollzugsbeamte Marc Retzlaff. Als fünfter Bewerber geht der selbstständige Industrieschweißer Enno Bank für die AfD als einziger Parteivertreter ins Rennen. Die anderen etablierten Parteien stellen keine Kandidaten für den Bürgermeisterposten im Rathaus.

Es kamen etwas mehr als 100 Gäste, viele junge Menschen, aber nur wenige Jugendliche. Dass sich auch dort von CDU, SPD oder Linke kein Vertreter blicken ließ, können einige nicht verstehen. Viele begrüßen es, dass in Angermünde dafür vier parteilose Kandidaten zur Bürgermeisterwahl antreten und dass es so vielfältige Kandidaten gebe.

Der Jugendbeirat der Stadt hatte am vorigen Freitag zum "Kandidaten-Grillen" eingeladen. Diskutiert wurde, welche Pläne der künftige Bürgermeister für die junge Generation hat. Die Location, das Jugendkulturzentrum "Alte Brauerei" in Angermünde, hatte Partybänke und Strandliegestühle aufgestellt. Am Holzkohlegrill kamen die Bürgermeisterkandidaten beim Bratwurstgrillen mit den Menschen ins Gespräch.

Dabei hatten sich CDU, SPD und Linke durchaus um Kandidaten bemüht - aber niemanden gefunden. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Wolfgang Krakow (SPD), hat dafür eine Erklärung. Er war selbst einmal Bürgermeister von Angermünde. "Als ich 2000 antrat, war es notwendig, wir hatten auch die Mehrheiten. Da gab es noch nicht so viele Wählergruppen. Das hat sich entwickelt, ist bunter geworden." Auch die aktuelle Bundespolitik sei ein Grund, so Krakow. "Was dort beschlossen wird, schlägt sich durch bis zu uns in die Städte und Dörfer - und nicht zur Zufriedenheit aller Menschen".