Matthias M. Berlin Mittwoch, 13.09.2017 | 15:21 Uhr

Ich bin gegen Schönefeld! Dreck und Krach über der grünen Lunge Berlins in Köpenick ist das Allerletzte! Ich könnte die Politiker heute noch ohrfeigen, die uns das eingebrockt haben. Allen voran Eberhard Diepgen.



Aber wofür nun abstimmen? Entlastet es Schönefeld, wenn Tegel parallel offen bleibt? Oder werden künftig einfach beide Flughäfen mit Vollast betrieben und neben dem Berliner Südosten wird auch weiter der Berliner Norden vom Flüglärm terrorisiert? Ich bin für den Abriss von TXL, SFX und BER, aber das steht nicht zur Wahl. So ein Flughafen gehört einfach nicht mitten in Wohn- und Erholungsgebiete gesetzt!



Wer für die Offenhaltung von Tegel stimmt, wird auch das neue Planfeststellungsverfahren mit heutzutage zwingenden Lärmschutzmaßnahmen für den Norden Berlins mit einkalkulieren müssen. Das soll etwa 1 Mrd. Euro kosten. Das ist doch Irrsinn! Als wenn Berlin nicht Besseres mit dem Geld anfangen könnte! Und nur damit FDP und CDU ein „billiges“ populistisches Wahlmanöver durchziehen können und für einige der Weg zum Flughafen kürzer ist. Purer Egoismus, dabei müssen alle über ihre Steuern die Milliarde aufbringen.



Für mich ist nur eines klar: Wer gegen Tegel ist, ist noch lange nicht für Schönefeld. So eine Abstimmung bringt uns leider keinen Schritt voran, denn danach bleibt das Dilemma. Das ist ähnlich wie beim Brexit.