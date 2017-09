Nach der Einschätzung des Verwaltungsrechtsexperten Reiner Geulen muss der Flughafen Tegel zwingend geschlossen werden, wenn der BER in Betrieb geht. Ein mögliches Verfahren zur Offenhaltung des alten Flughafens könnte das nicht verhindern. Zu diesem Schluss kommt er in einem Gutachten für die Senatsverwaltung für Justiz, das am Mittwoch im Roten Rathaus präsentiert wurde.