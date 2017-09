Manchmal kommt es eben doch auf die Größe an. Dann nämlich, wenn sich Tegel-Liebhaber und BER-Verteidiger über die Kapazität eines Flughafens streiten, der noch nicht einmal fertig gebaut ist. Was der BER nicht schafft, muss Tegel leisten – oder? Von Tina Friedrich

Jene, die Tegel schließen möchten, sind ebenso überzeugt davon, dass der BER mit all seinen geplanten Erweiterungen das Passagieraufkommen Berlins auch in 20 Jahren noch locker bewältigen kann. Sie sagen außerdem: Zwei Flughäfen parallel zu betreiben sei unwirtschaftlich.

Auch die Berliner Tegel-Befürworter ziehen gerne den internationalen Vergleich: Welche Metropole habe schon weniger als zwei Flughäfen? In Paris sind es drei, in Rom zwei, und weder dort noch in London gibt es wirtschaftliche Probleme – etwa, weil sich die Flughäfen gegenseitig Konkurrenz machen und Passagiere wegschnappen.

Der Ire blickt dann gerne nach London, eine Stadt mit der sich auch Berlin gerne vergleicht, und sieht dort fünf Airports, von denen Ryanair drei anfliegt. Auch Berlin bräuchte eigentlich drei Flughäfen, ist er überzeugt, am besten einen kleinen, günstigen, so wie Ryanair es gerne hat. Nach Ansicht Jacobs ist eine Metropole mit zwei Flughäfen immer noch unterversorgt.

Für eine Airline gibt es gar keinen Diskussionsbedarf: Ryanair, Europas größte und aggressivste Billigfluglinie, will in Berlin seine Passagierzahlen verdoppeln. Deshalb unterstützt sie - mit ähnlicher Verve - den Volksentscheid für die Offenhaltung Tegels. "In drei Jahren braucht Berlin Flug-Kapazitäten für 40 Millionen Passagiere - ohne Tegel wird dann eine große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage entstehen", sagte Marketingchef Kenny Jacobs bereits mehrfach.

TXL schließen nach dem BER-Start oder unbefristet weiter betreiben? Der Tagesspiegel lädt in Kooperation mit dem rbb in die Urania. Gäste: der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) , Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft (Bündnis90/Die Grünen), Professor Helge Sodan, Ex-Präsident des Berliner Verfassungsgerichtshofes, der FDP-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja , sowie Matthias Brauner, Vorsitzender der CDU-Siemensstadt. Das rbb Fernsehen zeigt die Debatte am 20.09. von 22:15 bis 23:00 Uhr .

Der Vergleich hinkt, sagt dagegen die Lufthansa, Deutschlands größte Fluglinie mit Hubs in Frankfurt und München. Wachstum in Berlin funktioniere am besten über einen einzigen Standort, argumentiert Thomas Kropp, der Konzernbevollmächtigte der Lufthansa. Dieser Standort müsse der BER sein. "Zwei Flughäfen könnten eine Belastung sein, so wie zum Beispiel in Mailand“, sagt er. Mailand verfügt über zwei Flughäfen, die gemeinsam etwa 30 Millionen Passagiere abfertigen. Ein Drittel davon benutzt den innerstädtischen, kleineren Flughafen Linate, der mit 10 Millionen Passagieren an der Kapazitätsgrenze arbeitet. Während vor den Toren der Stadt, in 50 Kilometern Entfernung, der neue, große Malpensa mit 19 Millionen Passagieren unterausgelastet ist. „Das hat zu einem großen Problem für die italienische Luftverkehrswirtschaft geführt", sagt Kropp.

Die Lage in Mailand ähnelt auf den ersten Blick jener in Berlin. Aus Sicht des früheren Flughafenchefs Hans-Hennig Romberg lassen sich die beiden Städte aber nicht vergleichen. In Berlin sei alles anders, sagt er, denn die Passagierzahlen würden hier nicht stagnieren, sondern im Gegenteil weiter steigen. "Tegel gräbt dem neuen Flughafen nichts ab. Es ist genau anders herum: Wenn wir diese Nachfrage erwarten, kommen wir mit nur einem BER nicht aus."