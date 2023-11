Bild: dpa/Patrick Pleul

2005: Ein Mitarbeiter des Reifenwerkes setzt am einen Reifenrohling auf eine Vorrichtung an der Heißpresse, wo der Rohling im Anschluss vulkanisiert wird. Leidiges Reifenwechseln am Straßenrand gehört der Vergangenheit an. Die traditionsreiche Fabrik produziert spezielle RunOnFlat-Reifen, mit denen Autofahrer auch bei einem "Platten" noch sicher in die nächste Werkstatt gelangen. 2004 stellte das Werk nach eigenen Angaben rund 3,3 Millionen Reifen pro Jahr her.