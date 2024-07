Die Polizei sucht in und rund um Bernau nach einem neunjährigen Jungen. Im Einsatz sind auch Fährtenhunde und ein Polizeihubschrauber. Das bestätigte ein Sprecher der Direktion Ost dem rbb am Dienstagabend.

Demnach war das Kind zu Besuch bei Angehörigen und kennt sich in der Gegend nicht aus. Der Junge soll zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einem blauen Fahrrad in Schönow (Ortsteil von Bernau) unterwegs gewesen sein. Wie der Polizeisprecher dem rbb sagte, sei der Neunjährige geistig gehandicapt.



Die großflächige Suche nach dem Kind habe gegen 14 Uhr begonnen und sei bislang erfolglos geblieben. Die Polizei bat deshalb am Dienstagabend die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche (externer Link: polizei.brandenburg).