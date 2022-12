Bild: rbb/Oliver Noffke

Vor der Ankunft der kurbrandenburgischen Marine war das Dorf am Fuße des Manfro unter dem Namen Poquesoe bekannt (ausgesprochen Poh-ke-suh), was so viel wie Wald heißt. Später wurde daraus, die Stadt des Prinzen, Englisch: Prince's Town. Mit der Zeit erodierte der Apostrophe. Princess Town oder Princes Town in der Western Region Ghanas ist heute die Adresse des Forts.