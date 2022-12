Fort Groß Friedrichsburg in Ghana - Als Brandenburger Sklavenhändler nach Afrika kamen

Di 27.12.22 | 15:52 Uhr | Von Oliver Noffke

Bild: rbb/Oliver Noffke

Vor 340 Jahren erreicht eine Flotte aus Brandenburg die Küste Westafrikas. Der Große Kurfürst will eine Kolonie gründen. Tausende Afrikaner werden von hier in die Sklaverei verkauft. Die Ruine des Forts Groß Friedrichsburg erzählt davon. Aus Princess Town, Ghana, Oliver Noffke



5 Uhr morgens in Princess Town, das Dorf scheint von einer Art Alarm aus dem Schlaf gerissen zu werden. Eine zunehmend heiser werdende Männerstimme brüllt Jobs in die verfliegende Dunkelheit - Arbeitsangebote für Tagelöhner. Ghanas Western Region ist reich an Bodenschätzen. Gold, Bauxit, Eisenerz, Öl, Gas und auch Diamanten werden hier abgebaut. Die Bevölkerung hat davon kaum etwas. Während sich Accra, die Hauptstadt des Landes, als moderne und internationale Metropole präsentiert – ein afrikanischer Tech-Hub mit Mietpreisen teilweise auf dem Niveau von Berlin-Charlottenburg oder Potsdam – ist der Westen des Landes abgehängt. Für die knapp 55 Kilometer vom Flughafen in der Regionalhauptstadt Sekondi-Takoradi bis nach Princess Town braucht man auf der dauerverstopften Hauptstraße N1 gut zwei Stunden. Auf einem Felsen, etwas außerhalb des Dorfes, steht eine Ruine. Die Reste einer Festung, vor 340 Jahren errichtet. Ein Sonnenhörnchen springt über Ziegel, die mehr als 5.500 Kilometer Luftlinie entfernt gebrannt wurden. In der Mark Brandenburg. Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm (1620-1688) ließ damals an der sogenannten afrikanischen "Goldküste" eine Kolonie errichten. Die Überreste des Forts Groß Friedrichsburg in Princess Town erzählen davon.

Die Festung der Menschenhändler

Bild: rbb/Oliver Noffke Am Golf von Guinea steht eine brandenburgische Festung: Groß Friedrichsburg. Vor 340 Jahren war sie das Zentrum einer Kolonie, gegründet vom Großen Kurfürst Friedrich Wilhelm. Er hatte gehofft, durch den Handel mit Gewürze, Elfenbein oder Gold - vor allem aber mit Sklaven - reich zu werden. Bis zu 35 Kilometer Küste umfasste die Kolonie, selten stießen die Besatzer weiter als ein paar Hundert Meter ins Landesinnere vor.



Bild: AKG-Images Der Hohenzollern-Fürst hatte als junger Mann Zeit in den Niederlanden verbracht und mitangesehen, welche Reichtümer die Handelskompanien aus den Kolonien des Landes pressten. Den Beinamen "Groß" gab er sich, nachdem seine Truppen 1675 die Schweden bei Fehrbellin geschlagen hatten.



Bild: rbb/Oliver Noffke Die Festung ist heute weitestgehend zerfallen. Lediglich das Haupthaus wird noch umfassend genutzt. Im ersten Stock befinden sich Zimmer für Übernachtungsgäste, Wasch- und Toilettenräume sowie eine kleine Küche.



Bild: rbb/Oliver Noffke Die Bodendielen knarzen, Farbe blättert von den Wänden, der Wind zieht durch jede Ritze: Seit 1979 gehört die Festung zum Unesco-Welterbe, doch ihr Zustand ist desolat.



Bild: rbb/Oliver Noffke John Quarm lebt kümmert sich liebevoll um die Anlage. Doch seine Mittel sind begrenzt. Fließend Wasser gibt es nicht. Was zum Kochen oder Waschen gebraucht wird, muss aus der Zisterne gezogen werden.



Bild: rbb/Oliver Noffke Manfro heißt der Felsen, auf dem die Festung gebaut wurde. Sie ist der ideale Ort, um einen breiten Küstenstreifen und das Landesinnere zu überlicken. Viele Gegenstände, wie etwa diese Kanone, stammen nicht mehr aus der Zeit der Brandenburger, sondern wurden später zurückgelassen. Auch die Niederländer und Engländer haben die Festung genutzt, eine Zeitlang war Groß Friedrichsburg eine Schule.



Bild: rbb/Oliver Noffke "Alles, was sie dort sehen, bis zum letzten Stein, ist aus Brandenburg dahin transportiert worden. Solche Steine gibt es in Westafrika nicht", sagt der Berliner Professor Ulrich van der Heyden. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte des Ortes.



Bild: rbb/Oliver Noffke Während der Überfahrt sorgte das Gewicht der Baumaterialien für eine ruhige Fahrt. Nur Zement musste vor Ort angerührt werden. Aus Mangel an Alternativen wurden dafür große Mengen Muscheln zerrieben und anschließend mit Palmfett und Tonerde vermischt. Der daraus entstandene Mörtel ist dem Wetter nicht gewachsen und bröselt heute aus den Mauerfugen.



Bild: rbb/Oliver Noffke Von oben wird das architektonische Vorbild deutlich: die Zitadelle Spandau. Allerdings ist Groß Friedrichsburg deutlich kleiner und in etwa so groß wie ein vernünftiger Bauernhof in der Uckermark. Die Nordseite ist nahezu vollständig eingefallen.



Bild: rbb/Oliver Noffke In der Südbastion befindet sich der Kerker. Allem Anschein nach wurden hier Sklaven untergebracht. Auch am Fuße der Festung im Dorf Princess Town wurden Mauerreste aus dem 17. Jahrhundert gefunden, die von einem Lager stammen könnten.



Bild: rbb/Oliver Noffke Meeresrauschen, Möwenschreie und salzige Luft - nah und doch unerreichbar: Im Verlies riecht es übel, Moos und Schimmel haben sich im feuchten Gemäuer ausgebreitet.



Bild: rbb/Oliver Noffke 13 Jahre nach dem Tod des Großen Kurfürsten wird sein sein Sohn Friedrich I., König von Preußen Friedrich. Doch das Interesse an der Kolonie in Westafrika ist zu diesem Zeitpunkt längst erloschen. Das Schild an einer der Türen wurde wohl vor Jahren von einem Touristen mitgebracht.



Bild: rbb/Oliver Noffke Vor der Ankunft der kurbrandenburgischen Marine war das Dorf am Fuße des Manfro unter dem Namen Poquesoe bekannt (ausgesprochen Poh-ke-suh), was so viel wie Wald heißt. Später wurde daraus, die Stadt des Prinzen, Englisch: Prince's Town. Mit der Zeit erodierte der Apostrophe. Princess Town oder Princes Town in der Western Region Ghanas ist heute die Adresse des Forts.



Groß Friedrichsburg ist eine von 28 Festungen an der Küste des heutigen Ghanas, die unter dem Schutz der Unesco stehen. Sie erzählen vom jahrhundertelangen Menschenraub der Europäer in Afrika. Groß Friedrichsburg ist zwar stark beschädigt, dennoch ist es eine besondere Festung: Nach dem Abzug der Brandenburger in 1721 wurde sie kaum verändert. Was man heute sieht, entspricht größtenteils dem Originalbau.



























Die deutsche Kolonialzeit begann lange vor dem Kaiserreich

Wenn heute von der deutschen Kolonialzeit die Rede ist, wird meist die Zeit zwischen 1884 und dem Ende des Ersten Weltkriegs gemeint. Damals nahm das Deutsche Kaiserreich Land im Pazifik und Ostasien, vor allem aber in Afrika, in Besitz. Innerhalb weniger Jahre stieg Berlin zur drittgrößten Kolonialmacht auf, übertroffen nur von England und Frankreich. Doch schon weitaus früher beuteten deutsche Herrscher Gebiete in Übersee aus. Als erstes versuchten die Welser ein gewaltiges Stück des heutigen Venezuelas zu unterwerfen. Der König von Spanien hatte enorme Schulden bei der Patrizierfamilie aus Augsburg und Nürnberg angehäuft. 1528 verpachtete er ihnen deshalb einen 900 Kilometer langen Küstenstreifen namens Klein-Venedig. Während Spanien, Frankreich, Dänemark, vor allem aber die Niederlande, England und Portugal über genügend Schiffe, Kanonen und Soldaten verfügten, um große Landstriche auf der ganzen Welt zu besetzen, versank die Privatkolonie der Welser bereits nach wenigen Jahren im Chaos. Keiner der Kleinstaaten im fragmentierten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation verfügte in den kommenden Jahrzehnten über die Mittel, ernsthaft mit Europas Seemächten aufschließen zu können.

Seit 1979 Teil des Unesco-Welterbes

Friedrich Wilhelm wollte das ändern. Als junger Mann hatte er lange Zeit in den Niederlanden verbracht und dabei aus erster Hand erfahren, wie der transatlantische Dreieckshandel die Herrscher des Landes im Reichtum versinken ließ. Als Oberhaupt des Hauses Hohenzollern ließ er später zu diesem Zweck in Havelberg eine Flotte erbauen. Der Hohenzollern-Fürst hoffte Gewürze und Gold zu finden. Außerdem wollte er Menschen kaufen, um sie in die Karibik zu verschiffen. Im Sommer 1682 stach schließlich eine Expedition in See. Ihr Auftrag: In Westafrika einen kolonialen Handelsposten zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt verschleppten die Portugiesen bereits seit fast 200 Jahren Menschen in die Versklavung. "Die, die später einstiegen, hatten es einfacher", sagt William Gmayi Nsuiban über die kurbrandenburgische Flotte. Er ist Historiker am Nationalmuseum in Accra, das mehr als zwei Dutzend ehemalige Sklavenfestungen der Europäer verwaltet. "Sie wussten, was sie taten, und sie konnten auf den Erfahrungen anderer Europäer aufbauen, etwa im Umgang mit den Gemeinden vor Ort." Die Ruine sei von unschätzbarer Bedeutung, sagt er. "Sie ist der Beweis dafür, dass Deutsche eine Rolle in der Versklavung von Afrikanern gespielt haben." Seit 1979 gehört Groß Friedrichsburg zum Unesco-Welterbe.

William Gmayi Nsuiban vor dem Nationalmuseum in Accra

Vom Fels aus überblickt man alles

Fast ein halbes Jahr nach der Abfahrt in Glücksstadt erreichten die Fregatten "Chur Prinz" und "Morian" ihr Ziel: Das Kap der drei Spitzen. Fünf Männer überlebten die Überfahrt nicht. Ein drittes Schiff wurde unterwegs von der französischen Küste abgefangen und festgesetzt, sagt Ulrich van der Heyden. Der Kolonialhistoriker ist Professor an der Berliner Humbold-Universität. Mehrfach hat er Groß Friedrichsburg in den vergangenen Jahrzehnten aufgesucht, 1993 ein Buch über die Geschichte des Ortes geschrieben. Entlang der Küste habe es einen enormen Konkurrenzkampf gegeben, sagt er. "Von Flächenkolonien und Eindringen ins Landesinnere war damals war damals überhaupt noch nicht die Rede. Das hatte noch keine europäische Macht gemacht, die in Afrika präsent war."



Professor Ulrich van der Heyden hat die Geschichte des Forts Groß Friedrichsburg bereits 1993 in einem Buch aufgearbeitet

Der perfekte Ort für eine Festung

Am 27. Dezember 1682 finden sie am Golf von Guinea jene Bucht, an der im Jahr zuvor eine brandenburgische Delegation Verträge über einen Festungsbau abgeschlossen hatte. Doch niemand erinnert sich an diese Abmachung. Dabei hatte der Große Kurfürst extra ein Gemälde von sich für die Partner mitgeschickt. "Man muss sich das mal vorstellen." Van der Heyden kichert amüsiert in seinem Berliner Büro. "Wahrscheinlich ist es unter Deck zerlaufen. Ein Ölgemälde am Äquator."

Dass den Ahanta-Häuptlingen überhaupt klar war, was sie da genau unterschrieben, erscheint aus heutiger Sicht vollkommen unmöglich. Schließlich waren die Verträge in Berlin auf Deutsch geschrieben worden. Als auch noch patrouillierende Schiffe der Niederländer auftauchten, zogen die Brandenburger weiter. Wenige Tag später erblickten sie einen schroffen Felsen, der zwei langgezogene Sandbuchten deutlich überblickt. Es ist der ideale Ort, um zu ankern und mit den Ruderbooten überzusetzen. Der Fels überblickt alles, perfekt für eine Festung.

Das Fort Groß Friedrichsburg an der Küste des Golfs von Guinea auf einer Zeichnung von 1688

Im nahegelegenen Dorf Poqueso willigten die Anführer ein, den Brandenburgern beim Bau einer Festung zu helfen und mit ihnen Handelsbeziehungen aufzubauen. Wieder waren die Verträge auf Deutsch. Am 1. Januar 1683 wurden der Fels und seine Umgebung im Namen Friedrich Wilhelms in Beschlag genommen. Brandenburg ist Kolonialmacht. So glaubte man in der Heimat.

Den folgenden Tag, als den 1. Januarii Anno 1683, brachte Captain Voss die grosse Churfürstliche Brandenburgische Flagge vom Schiffe, die ich mit Pauken und Schallmeyen aufgeholet Otto Friedrich von der Groeben, erster Kommandant von Groß Friedrichsburg

Auf zeitgenössischen Darstellungen ist zu sehen, wie man sich diesen Moment vorstellte: Kommandant Otto Friedrich von der Groeben, ein erst 27 Jahre alter Marine-Major, betritt die Küste in seiner Ausgehuniform und mit erhabener Geste, während sich vor ihm halbnackte Afrikaner in den Sand werfen. Tatsächlich ließ es von der Groeben zur Feier des Augenblicks richtig knallen. Soldaten schossen am Strand aus ihren Gewehren, die Kanonen der Schiffe schossen zur Antwort zurück. Jubelknall und Drohgebärde. Anschließend wurde mit dem Bau einer Festung begonnen. Ihr Grundriss erinnert an einen vierzackigen Wurfstern. In jede Himmelsrichtung zeigt eine spitz zulaufende Bastion. An der Küste Ghanas steht eine Miniatur der Zitadelle Spandau.

Auf den ersten Blick sieht der Zustand ganz passabel aus

Als die Wolken aufreißen, dauert es nur wenige Augenblicke, bis die Sonne mit voller Kraft brennt. Der Rasen im Innenhof dampft. Das Grün ist akkurat geschnitten. In den Gebäuden ist jeder Raum sauber gefegt. Caretaker John Quarm, eine Art Hausmeister der Festung, nimmt seine Arbeit offensichtlich sehr ernst. Dennoch ist auf den ersten Blick klar: Groß Friedrichsburg befindet sich in keinem guten Zustand. Die Nordseite ist nahezu komplett eingefallen. Dort, wo vor mehr als 300 Jahren die Offiziersunterkünfte waren, wachsen heute Bananenpalmen zwischen wackeligen Mauerresten. Im hinteren Teil, wo das Gestrüpp am dichtesten ist, verbrennt Quarm hin und wieder Gartenabfälle. Die Bastion an der Nordspitze ist nur noch zur Hälfte erhalten. Eine Seite ist eingefallen. Die östliche Bastion existiert nur noch auf Zeichnungen. Genau wie der kleine Wirtschaftshof, der dahinter einst an die Festung anschloss.

John Quarm hält auf Groß Friedrichsburg Ordnung

Alle Ziegel, die man hier sieht, seien auf Schiffen mitgebracht worden, erklärt Quarm. Sie waren nicht nur als Baumaterial wichtig, um schnell einen Hauptsitz zu errichten. Ihr Gewicht ließ die Schiffe stabiler durch die See gleiten. Historiker Nsuiban vermutet, die Ziegel könnten aus der Nähe von Königsberg, heute Kaliningrad, stammen – über Jahrhunderte einer der wichtigsten Häfen Brandenburgs und Preußens. Sicher ist das jedoch nicht.

Nur den richtigen Mörtel hatte die Expedition nicht geladen. "Also haben sie jede Menge Muscheln gesammelt und zu Staub zerstoßen. Dieser Kalk wurde mit Tonerde, Palmöl und Wasser verrührt", so Quarm. Diese improvisierte Zementmischung rieselt an jeder Ecke aus dem Mauerwerk. Überall hat der Wind Muschelreste zwischen den Steinen freigepustet. Experten in Accra und Berlin sind sich sicher, wenn nicht bald ein besseres Bindemittel zwischen die Steine gebracht wird, sind die Tage der Festung endgültig gezählt. Immerhin das Hauptgebäude sieht auf den ersten Blick ganz passabel aus. Allerdings nur im direkten Vergleich mit dem desolaten Seitentrakt, dem nicht nur sämtliche Türen und Fensterrahmen fehlen, sondern auch so gut wie jede Innenwand. Auffällig ist, dass sich die Seite der Festung, die dem Meer zugewandt ist, im besten Zustand befindet. Also eben jene Mauern, die ständig Wind und Wetter ausgesetzt sind.

Der Boden weg, die Innenwände eingefallen: Das Seitengebäude ist stark verwittert

Der Brutalität anderer nicht nachgestanden

Der Wunsch, unermessliche Mengen Gold anzuhäufen, erfüllte sich für die Brandenburger nicht. Doch was sofort gelang, war der Ankauf von Sklaven. Beschafft wurden sie mithilfe der angrenzenden Bewohner. "Nach allem, was wir wissen, gab es keine Anfeindungen", sagt Historiker William Gmayi Nsuiban. Die Brandenburger seien akzeptiert worden, man habe co-existiert und miteinander Geschäfte gemacht. Bereits auf einem der ersten beiden Schiffe wurden afrikanische Menschen über den Atlantik verschifft und in die Sklaverei verkauft. Erst danach kehrte die "Chur Prinz" in ihre Heimat zurück. Laut Professor Ulrich van der Heyden sind die entführten Menschen schlechter behandelt worden als Ware. "Die Brandenburger waren nicht viel besser im Umgang mit den Sklaven als die berüchtigten Portugiesen." Wer sich gewehrt habe, sei an Haie verfüttert oder kielgeholt worden - also an Tauen unter dem Schiff durchgezogen worden.

Heute geht die Wissenschaft davon aus, dass bis zu einem Sechstel der Versklavten gar nicht erst in den Internierungslagern der Karibik angekommen ist, sondern bereits auf den Überfahrten ums Leben kam.

Feuerwaffen und Werkzeuge für Gold und Menschen für Zuckerrohr

Friedrich Wilhelm orientierte sich beim Aufbau seiner Handelsrouten genau am Vorbild anderer Europäer. Die Festung an der Goldküste diente dazu, Menschen festzuhalten, die zur Ware degradiert wurden. Schiffe der kurbrandenburgischen Marine brachten diese Männer, Frauen und Kinder in Ketten über den Atlantik zur Karibikinsel St. Thomas. Dort hatte Brandenburg von Dänemark für 30 Jahre einen Flecken Land gepachtet, der zu einem Sklavenmarkt ausgebaut werden sollte. Auf dem Rückweg aus der "Neuen Welt", wie die europäischen Eroberer, beschwipst von ihrer Selbstherrlichkeit, Amerika nannten, wurden Zuckerrohr und andere Produkte der großen Sklavenplantagen nach Europa gebracht. Von dort begann der Dreieckshandel wieder von vorn. Die Schiffe fuhren beladen mit Feuerwaffen, Munition, Eisenwerkzeugen oder Rubinglas an die afrikanische Goldküste. Während einige mit Gewürzen, Elfenbein und auch Gold zurück nach Brandenburg kehrten, brachte ein anderer Teil der Flotte entführte Afrikaner:innen über den Atlantik. Organisiert wurde alles von der Brandenburgisch-Afrikanischen Compagnie – einem Handelsunternehmen, das extra für den Betrieb der Kolonie gegründet worden war und sich klar an ausbeuterischen Organisationen wie der Niederländischen Westindien-Kompanie orientierte.

Der Gestank schnürt den Hals ab

Ein modriger Gestank durchzieht den feuchten Kerker. So muss ein sterbendes Aquarium riechen. Es dauert einen Moment, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Der Raum ist vielleicht so groß wie eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung, aber die Gewölbebögen lassen eine ungeheure Enge entstehen. Durch drei schmale Öffnungen fällt Sonnenlicht durch die Gitterstäbe, Frischluft lässt sich nur erahnen. Pelziges Moos von unbestimmter Farbe klebt wie Schimmel in den Ecken. Als John Quarm den Raum betritt, wirkt es, als streife er ein Stück seines Selbstbewusstseins ab. Wie alle im Dorf glaubt auch er, dass hier die letzte Unterkunft der Sklaven gewesen sein muss. Historiker sind sich da nicht so sicher. Möglicherweise war dies schlicht eine Gefängniszelle. Historische Mauerreste am Dorfrand von Princess Town könnten wiederum eine Art Lager gewesen sein, in dem Menschen interniert wurden. Nervös wippt Quarm von einem Bein aufs andere. "Wenn ich hierherkomme, denke ich daran, was hier passiert ist", sagt er. Der modrige Geruch kriecht tief in die Nase und setzt sich als Kopfschmerz hinter der Stirn fest.

Das Ende der Kolonie

Im Mai 1888 stirbt der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm im Potsdamer Stadtschloss. Mit ihm verschwindet in der Mark das Interesse an der Kolonie. Sein Sohn und Nachfolger, der spätere König von Preußen Friedrich I., der wegen seiner Skoliose im Volksmund "schiefer Fritz" genannt wurde, hielt die Festung zwar noch mit abnehmendem Interesse am Leben. Sein Sohn, "Soldatenkönig" Friedrich Wilhelm I., beendete schließlich das koloniale Abenteuer der Hohenzollern endgültig. Für relativ mickrige 7.200 Dukaten sowie zwölf afrikanische Menschen, die nach Berlin geschickt wurden, verkaufte er Fort Groß Friedrichsburg an die Niederländische Westindien-Kompanie. Auf St. Thomas war zu diesem Zeitpunkt schon lange kein Schiff der kurbrandenburgischen Flotte mehr angelandet. Genervt vom fehlenden Eifer der Brandenburger hatten die Dänen bereits nach wenigen Jahren den Pachtvertrag einseitig gekündigt. Bis zur Aufgabe der Kolonie wurden etwa 19.000 Menschen unter der Flagge des Roten Adlers in die Karibik verschleppt. Das geht aus zeitgenössischen Schiffslisten hervor, die von Wissenschaftlern ausgewertet wurden. Das entspricht etwa einem Drittel der Bevölkerung des damaligen Berlins.



Der Weg ohne Wiederkehr

An der Südostseite des Forts führt ein schmales Tor durch die Mauerreste. Auf der anderen Seite wuchern Bananenstauden, ihre Blätter klappern im Wind aneinander. Ein Pfad führt den Fels hinunter zur Brandung. Der Boden ist glitschig und steil. Aus einem dreieckigen Gemäuer, von der Größe eines Kleinwagens, ragen Kokospalmen. Dahinter schlagen die Wellen gegen den Fels. Hier müssen die Ruderboote angelandet sein. Die Festung ist nahezu vollständig hinter den Baumkronen verschwunden. Nur die Spitze der Südbastion ist noch zu erkennen. "Das war der Weg ohne Wiederkehr", sagt John Quarm. "Das Letzte, was die Versklavten von ihrer Heimat gesehen haben." Er will jetzt nicht durchs Dickicht, sagt er, im Haupthaus gebe es noch einiges aufzuräumen. Glaubt man dem Gästebuch, begrüßt Quarm etwa einmal die Woche Besucher auf der Festung. Meist sind es Deutsche oder Niederländer, manchmal Amerikaner. Ab und zu scheint es zwei Mal in einer Woche Führungen gegeben zu haben. Manchmal kommt wochenlang niemand. "Es wäre schön, wenn ihr Deutschen öfter vorbeikommen würdet", sagt er. "Hier ist auch eure Geschichte passiert."

