Aktuelles zur Regionalbahn

In Cottbus wurde an einer Baustelle in der Vetschauer Straße eine Weltkriegsbombe gefunden. Eine Entschärfung oder Sprengung ist nur vor Ort durchführbar. Deshalb muss am Dienstag, den 7. Februar 2023 der gesamte Bahnhof Cottbus Hbf gesperrt werden. Die geplante Evakuierung, Entschärfung und ggf. Sprengung soll in der Zeit von 12-16 Uhr stattfinden. Derzeit wird ein Verkehrskonzept für den Zeitraum von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr geplant. Folgende Linien von DB Regio Nordost sind von Halt- und Teilausfällen im Raum Cottbus betroffen: • RE2 Cottbus - Berlin • RE10 Frankfurt (Oder) - Cottbus - Leipzig • RE13 Cottbus - Elsterwerda • RE18 Cottbus - Dresden • RB43 Frankfurt (Oder) - Cottbus - Falkenberg • RB49 Cottbus - Falkenberg RE2 Cottbus - Berlin - Nauen: fällt derzeit planmäßig zwischen Lübbenau/Vetschau und Cottbus aus (siehe Verkehrsmeldung zur RE2) RE10 Frankfurt (Oder) - Cottbus - Leipzig: Ausfall zwischen Peitz Ost und Calau betroffene Züge: RE18389 Abfahrt Frankfurt (Oder) 11.36 Uhr RE18391 Abfahrt Frankfurt (Oder) 13.36 Uhr RE18393 Abfahrt Frankfurt (Oder) 15.36 Uhr RE18386 Abfahrt Leipzig Hbf 11.12 Uhr RE18388 Abfahrt Leipzig Hbf 13.12 Uhr RE18390 Abfahrt Leipzig Hbf 15.12 Uhr RE13 Cottbus - Elsterwerda: beginnt und endet in Drebkau, Ausfall zwischen Cottbus und Drebkau betroffene Züge: RE18062 Ankunft Drebkau 11.52 Uhr RE18064 Ankunft Drebkau 12.52 Uhr RE18066 Ankunft Drebkau 13.52 Uhr RE18068 Ankunft Drebkau 14.52 Uhr RE18072 Ankunft Drebkau 16.52 Uhr RE18065 Abfahrt Drebkau 13.02 Uhr RE18067 Abfahrt Drebkau 14.02 Uhr RE18069 Abfahrt Drebkau 15.02 Uhr RE18071 Abfahrt Drebkau 16.02 Uhr RE18073 Abfahrt Drebkau 17.02 Uhr RE18075 Abfahrt Drebkau 18.02 Uhr RE18 Cottbus - Dresden: Ausfall zwischen Cottbus und Drebkau betroffene Züge: RE18408 Ankunft Drebkau 11.27 Uhr RE18410 Ankunft Drebkau 13.27 Uhr RE18412 Ankunft Drebkau 15.27 Uhr RE18414 Ankunft Drebkau 17.27 Uhr RE18409 Abfahrt Drebkau 12.28 Uhr RE18411 Abfahrt Drebkau 14.26 Uhr RE18413 Abfahrt Drebkau 16.26 Uhr RE18415 Abfahrt Drebkau 18.26 Uhr RB43 Frankfurt (Oder) - Cottbus - Falkenberg: Ausfall zwischen Peitz Ost und Calau betroffene Züge: RB18187 Abfahrt Frankfurt (Oder) 10.36 Uhr RB18189 Abfahrt Frankfurt (Oder) 12.36 Uhr RB18191 Abfahrt Frankfurt (Oder) 14.36 Uhr RB18696 beginnt Peitz Ost 12.20 Uhr RB18190 Abfahrt Falkenberg (Elster) 12.55 Uhr RB18192 Abfahrt Falkenberg (Elster) 14.55 Uhr RB49 Cottbus - Falkenberg: Ausfall zwischen Cottbus und Drebkau betroffene Züge: RB18430 Ankunft Drebkau 12.28 Uhr RB18432 Ankunft Drebkau 14.28 Uhr RB18434 Ankunft Drebkau 16.28 Uhr RB18431 Abfahrt Drebkau 13.28 Uhr RB18433 Abfahrt Drebkau 15.26 Uhr RB18435 Abfahrt Drebkau 17.26 Uhr Ein Busnotverkehr wird eingerichtet. Die Busse halten in - Peitz Ost: Bahnhofsvorplatz - Teichland: Bahnhofsvorplatz - Cottbus-Willmersdorf: Hst. Willmersdorf Möbeldorf - Cottbus-Merzdorf: Hst. Drewitzer Straße - Cottbus-Sandow: Parkplatz Parkeisenbahn - Cottbus Hbf: Busbahnhof (Position 9) bzw. Hst. Spreewaldbahnhof - Kolkwitz Süd: Hst Rathaus - Calau: Bahnhofsvorplatz - Drebkau: Bahnhofsvorplatz - Leuthen: Bahnhofsvorplatz Schule