Bild: dpa / akg

"Keine Hinweise an die Polizei": An der Ecke Waldemarstraße / Legiendamm in Kreuzberg pinseln 1976 Unterstützer der RAF ihre Parole an die Berliner Mauer. Am 7. Juli sind vier Mitglieder der terroristischen Vereinigung "Bewegung 2. Juni" aus dem Frauengefängnis in der Lehrter Straße ausgebrochen - für die mehrfach verurteilte Terroristin Inge Viett ist es bereits der zweite erfolgreiche Ausbruch.