Serie "Bau fällig" | Ex-JVA Lehrter Straße - Ehemaliges Frauengefängnis in Moabit: Aus Knast mach Kunst

So 27.08.23 | 08:29 Uhr | Von Sebastian Schneider

Bild: rbb / Sebastian Schneider

Seit langem steht das ehemalige Berliner Frauengefängnis in der Lehrter Straße leer. Heute dient es als Drehort für Produktionen wie "Babylon Berlin" oder "Damengambit". Bald sollen die alten Zellenmauern aufgebrochen werden. Von Sebastian Schneider

Etwas Kunstnebel, ein paar Scheinwerfer für die nötigen schaurigen Schatten und zwei Statisten in preußischen Polizeiuniformen - mehr war nicht nötig, um die Zwanziger hier wieder auferstehen zu lassen. In einer Szene von "Babylon Berlin" läuft der Auftragsmörder "Pater" Wilczek im Dämmerlicht an bestochenen Wachen vorbei ins Gefängnis - er wird einen Häftling zum Schweigen bringen [ardmediathek.de]. Drückt man auf Pause und fährt selber raus nach Moabit, merkt man: Es ist alles noch da. Das graue Stahltor, der Stacheldraht, der spitze Zaun, die vergitterten Fenster - selbst das beklemmende Gefühl, wenn man davorsteht. Die "Nördliche Militärarrestanstalt" und spätere JVA ist mehr als 120 Jahre alt und die längste Zeit davon war sie nur dafür da, Menschen eingesperrt zu halten: preußische Offiziere, Wehrmachtssoldaten, Verbrecherinnen. Bis auf Dreharbeiten steht das denkmalgeschützte Gebäude heute leer. Nun wird es saniert - damit die Tore öffnen können.

Unverkennbar das Eingangstor: In dieser Szene von "Babylon Berlin" betritt der Auftragskiller "Pater" Wilczek das Gefängnis. Bild: Frédéric Batier | X Filme | ARD Degeto | sky | Beta

Schnipsel aus rot-weißem Absperrband

Der dreiteilige Gebäudekomplex aus Gerichtsgebäude, Gefängnisverwaltung und Zellentrakt gehört dem Land Berlin und wird von der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) verwaltet. Wie groß er ist, ahnt man nicht, wenn man daran vorbeispaziert, knapp eine Viertelstunde zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt. Hinein geht es an diesem Tag durch das frühere Gerichtsgebäude, zuletzt eine Außenstelle des Amtsgerichts Tiergarten. Man steigt über staubige Stufen, nimmt dann den Weg, den Gefangene direkt aus dem Gerichtssaal nahmen - Karl Liebknecht zum Beispiel. Um zwei Ecken geht es in einen Gang über dem Hof entlang, die "Seufzerbrücke" nennen der beteiligte Architekt Detert Renner und seine Kollegen den Übergang zum Zellentrakt. Es ist bis heute ein düsterer Ort, so bedrückend, wie man es von einem Gefängnis aus wilhelminischen Zeiten erwarten kann - als man Menschen eher in Kerkern kaputtgehen ließ, als daran zu denken, dass sie irgendwann auch einmal wieder in die Gesellschaft zurückkehren würden müssen. Dieses Haus wirkt verschachtelt, verwinkelt, vergittert, man verliert das Zeitgefühl. Alle paar Meter klebt ein Stück rot-weiß-gestreiftes Absperrband an der Wand, damit man auch wieder hinausfindet - als sei der Weg eine Art Schnitzeljagd. Aber ohne diese Schnipsel wäre man hier schnell verloren.

Graue Zellen

Bild: rbb / Sebastian Schneider Geht man die Lehrter Straße in Moabit entlang fällt einem das Gebäude mit den hellgrauen Toren vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auf - der Blick nach oben aber zeigt, was hier mehr als 100 Jahre lang galt: Du kommst hier net rein - und vor allem nicht raus. Manchen gelang es trotzdem.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Mal ein Blick von der anderen Seite. Die "Nördliche Militärarrestanstalt" wird von 1898 bis 1902 gebaut. Hier sitzen Angehörige der preußischen Armee ihre Strafen ab. In der Straße gibt es aber noch andere Gefängnisse: In der Lehrter Straße 1-5 steht das 1840 gebaute Zellengefängnis Lehrter Straße, es ist bis zum Abriss in den späten 1950er-Jahren in Betrieb.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Karl Liebknecht wird 1916 im Gerichtsgebäude direkt neben dem Gefängnis zu vier Jahren und einem Monat Zuchthaus verurteilt, weil er gegen den Krieg protestiert hat. "Ich sage Ihnen: Kein General trug je eine Uniform mit so viel Ehre, wie ich den Zuchthauskittel tragen werde”, entgegnet Liebknecht im Gerichtssaal.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Während des Zweiten Weltkriegs nutzt die Wehrmacht die Zellen als Untersuchungsgefängnis. Im Mai 1949 wird das Gebäude zur Frauenhaftanstalt Westberlins umfunktioniert.

Bild: rbb Die Haftbedingungen in dem düsteren, verwinkelten Bau werden mit der Zeit immer schlechter. Immer wieder kommt es zu Hungerstreiks und Übergriffen von Seiten der Gefangenen. So sieht eine Zelle 1976 aus.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Und so sieht sie 47 Jahre später aus. Das Parkett kann man noch ganz gut erkennen.

Bild: rbb Viele der Frauen sind heroinabhängig und werden nicht angemessen therapiert. Manchmal werden die Drogen einfach vom benachbarten Poststadion über die Gefängnismauer geworfen. “In keine Anstalt gerät der Stoff leichter. Wer noch nicht süchtig ist, schafft es spätestens hier”, schreibt der Tagesspiegel damals.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Knapp 120 Zellen auf vier Stockwerken gibt es in dem Gefängnistrakt - jahrelang ist er überbelegt.

Bild: dpa / akg "Keine Hinweise an die Polizei": An der Ecke Waldemarstraße / Legiendamm in Kreuzberg pinseln 1976 Unterstützer der RAF ihre Parole an die Berliner Mauer. Am 7. Juli sind vier Mitglieder der terroristischen Vereinigung "Bewegung 2. Juni" aus dem Frauengefängnis in der Lehrter Straße ausgebrochen - für die mehrfach verurteilte Terroristin Inge Viett ist es bereits der zweite erfolgreiche Ausbruch.

Bild: imago/Sven Lambert Zu diesem Zeitpunkt ist das Gefängnis bereits hoffnungslos veraltet - die Sicherheitsvorkehrungen stellen für die vier Geflohenen kein Problem mehr dar. Wegen des Ausbruchs trat am 10. Juli 1976 der Berliner Justizsenator Hermann Oxfort zurück. Die Sicherheitsmängel führen zum Bau der Haftanstalt am Friedrich-Olbricht-Damm in Charlottenburg.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Ein Beispiel aus dem Alltag in der Lehrter Straße: Am 20. Oktober 1984 wird ein Säugling im Haftkrankenhaus geboren, seine Mutter nennt ihn Manuel. Sie ist wegen räuberischer Erpressung zu elf Jahren hinter Gittern verurteilt worden. Ihr Freund sitzt in einer anderen JVA. Manuel haben sie bei gegenseitigen Gefängnisbesuchen gezeugt. Wenige Tage nach seiner Geburt kommt das Baby in ein Heim.

Bild: dpa / imageBROKER 1985 schließt der Senat das Frauengefängnis und lässt die Insassinnen in die neue JVA in Charlottenburg verlegen. Bis 2012 dient der Bau noch als Außenstelle von Plötzensee, für Verurteilte mit maximal 36 Monaten Freiheitsstrafe. Seitdem steht er leer.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Dass sich allmählich was tut, erkennt man auch an der Außenseite: Da steht jetzt ein Skatepark.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Friedenstaube unterm Stacheldraht, ein Bild, zu kitschig für jede Serie.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Die früheren Zellen werden nun saniert, die Schadstoffe entfernt. Aus ihnen werden Musikprobenräume. Die Fenster sind mit Staubschutzfolien abgeklebt.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Immer zwei Zellen sollen zu einem Probenraum zusammengelegt werden. Dank der dicken Gefängnismauern ist der Schallschutz kein Problem - die Mieterinnen und Mieter sollen die Räume deshalb rund um die Uhr nutzen können.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Die Räume im ehemaligen Verwaltungsgebäude der JVA sollen Ateliers für Künstlerinnen und Künstler werden. Der Senat vermietet sie gefördert für 4,09 bis 6,50 Euro Warmmiete pro Quadratmeter. Vergeben werden sie vom Kulturwerk des Berufsverband Bildender Künstler*innen Berlin.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Der ehemalige Sporthof der JVA. Auch hier bekommt man eine Idee davon, warum das frühere Gefängnis als Drehort so beliebt ist.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Tatorte und Kinofilme werden hier im ehemaligen Knast gedreht, "Babylon Berlin" und "Das Damengambit", auch Steven Spielberg und Tom Hanks waren schon da.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Die "Seufzerbrücke": Der Gang über dem Hof, den die Verurteilten vor langer Zeit aus den Gerichtssälen nebenan rüber in den Zellentrakt nehmen mussten.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Weil der dreilteilige Gebäudekomplex so verschachtelt und unübersichtlich ist, kann man sich leicht in ihm verlaufen.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Deswegen kleben vom Haupteingang des Ex-Gerichtsgebäudes bis tief in den Zellentrakt alle paar Meter diese Stücke Absperrband an der Wand - so findet man wieder raus.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Direkt hinter dem früheren Gefängnis liegt das Poststadion, heute dreht hier nur ein einsamer Jogger seine Runden. Auftritt Axel Lange, 1969 bis 1972 Torwart bei TeBe: "Das Poststadion hatte aber auch mit dem angrenzenden Frauengefängnis an der Lehrter Straße eine ganz besondere Zuschauerkulisse. Im Sommer saßen die weiblichen Gefangenen in den Fenstern ihrer Zellen und ließen zwischen den Gittern ihre Beine heraushängen. Das war eine doch recht auffallende und nicht alltägliche Begleiterscheinung unserer Fußballspiele."

Bild: rbb / Sebastian Schneider Was aus dem Gerichtsgebäude, dem dritten der drei Ensembleteile, werden soll, ist noch nicht ganz geklärt. Die BIM plant hier einen Produktionsstandort für die Freie Szene, ,mit Veranstaltungsräumen für "interdisziplinäre Kunstformen mit Schwerpunkt Musik, Tanz und Darstellende Künste", heißt es. So hatte es auch die damalige Kulturverwaltung unter Klaus Lederer (Linke) vorgesehen. Der ist weg - nun prüft der schwarz-rote Senat erstmal, ob ihm die Sanierung das Geld auch wirklich wert ist.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Läuft alles ideal, könnte der frühere Knast im Laufe des Jahres 2025 seine Tore als neues Kreativzentrum öffnen. | Zum Beitrag Play Pause Fullscreen

















































Gut zum Erschrecken

Etwa 100 Ateliers und Musikprobenräume sollen in dem ehemaligen JVA-Verwaltungsgebäude und dem Zellentrakt entstehen. Dort sind die Fenster mit dunkler Staubschutzfolie verklebt, schummriges, grünes Licht fällt in die Gänge, man kann kaum die Zellennummern lesen. Die Nummer 33 gehörte einer berühmten Gefangenen, die bald keine mehr war, aber dazu später. Wer hier durchläuft, bemerkt einen eigenartig scharfen Geruch. Das sind PAK, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die Spuren teerhaltigen Klebers, der hier im Boden verwendet wurde - und gesundheitsschädlich, wenn man sie einatmet. Grob zusammengefasst fanden die Fachleute zwölf Schadstoffe in dem alten Gemäuer, die nun mit großem Aufwand entfernt, abgepackt und verschlossen abtransportiert werden. In die belasteten Zellenflure kann man gerade nur durch eine Lücke in der Schutzfolie gucken: Um weiter zu gehen, bräuchte man einen Ganzkörperschutzanzug samt Maske. Gerade ist Pause. Der dunkle Flur mit den geöffneten Zellentüren ist menschenleer. Man kann hier gut jemanden erschrecken.

"Eins der spannendsten, aber gleichzeitig schwierigsten Projekte": Der Architekt Detert Renner. Bild: rbb / Sebastian Schneider

Zwei Zellen, ein Probenraum

Wenn alles fertig ist, sollen die Kunsträume zwischen 4,09 und 6,50 Euro Warmmiete pro Quadratmeter kosten. Vergeben werden sie vom Kulturwerk des Berufsverband Bildender Künstler*innen Berlin, im Auftrag des Senats. Der Architekt Renner, ein schmaler, ganz in schwarz gekleideter Mann, sagt: "Es ist eins der spannendsten, aber gleichzeitig eins der schwierigsten Projekte, an denen ich je gearbeitet habe." Durch den Denkmalschutz sei Zurückhaltung gefordert, das Ziel sei, alle Anpassungen erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Grob gesagt: Ein Knast soll es nicht mehr sein, aber man muss an jeder Ecke erkennen können, dass es einer war. Immer zwei Zellen werden zu einem Probenraum zusammengelegt, der Kompromiss mit dem Denkmalamt: Ein Gitterfenster muss so bleiben, eines darf vergrößert werden. Die Gefängnismauern haben hier einen Vorteil: Sie sind so dick, dass der Schallschutz kein Problem ist - deshalb sollen die Räume auch rund um die Uhr zugänglich sein dürfen. Weil auf die schadstoffbelasteten Böden Gussbeton kommt, wird es aber drinnen hallen wie blöde. Deshalb bekommt jeder Raum noch Akustikpaneele, um den Klang zu verbessern. Drei der etwa 120 Zellen müssen originalgetreu konserviert werden, forderte der Denkmalschutz. Ob Besucher diese dann auch betreten oder gar mit Informationstafeln etwas über die Gefängnisgeschichte erfahren können - davon war erstmal keine Rede. Dabei könnten diese Mauern viel erzählen.

rbb / Sebastian Schneider Serie "Bau fällig" - Stadtbad Lichtenberg: Zukunft auf dem Trockenen In der Weimarer Republik erholten sich Arbeiter im Volksbad Lichtenberg. In der DDR lernten dort Generationen von Ost-Berlinern, sich über Wasser zu halten. Nach jahrzehntelangem Leerstand erwacht das Denkmal zu neuem Leben. Von Sebastian Schneider

rbb / Sebastian Schneider Serie "Bau fällig" - Das rote Ungetürm Dreilinden An der Raststätte Dreilinden schlängelten sich früher die Autos Richtung Grenzübergang vorbei. Das denkmalgeschützte rote Halbrund steht seit vielen Jahren leer - dem Eigentümer brachte es kein Glück. Von Sebastian Schneider

Bis zu 167 Gefangene - erlaubt wären höchstens 126

Eröffnet wird der Backsteinbau 1902 als preußisches Militärgefängnis. Ab Mai 1949 wird das Gebäude als Westberliner Frauenhaftanstalt genutzt - die vorherige in Friedrichshain ist durch die Teilung der Stadt nicht mehr erreichbar. In den 1970ern sind hier zeitweise bis zu 167 Frauen eingepfercht, erlaubt wären maximal 126. Untersuchungs- und Strafgefangene werden in gemeinsamen Zellen untergebracht, Nicht-Abhängige und Abhängige - im Durchschnitt sind es etwa 30 heroinsüchtige Frauen, die nach einem ersten Entzug im Haftkrankenhaus nicht weiter behandelt werden. Es gibt Hungerstreiks und Übergriffe, die JVA-Mitarbeiterinnen werden mit Gläsern, Aschenbechern und Eiern beworfen. Einmal in der Woche kommt für ein paar Stunden eine externe Psychologin - für das Personal. "Ich kann noch nichts dazu sagen, wie ich mich selber verhalten werde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es physisch durchhalten werde", sagt die letzte verbliebene Sozialarbeiterin einer Radioreporterin damals. Ihre Kollegen haben aufgegeben.

Wenn man hier reinkommt...Sie können das nicht wiedergeben. Das kann der Mensch nur selbst mitmachen, das ist hässlich. Schon alleine die grauen Mauern. Es ist alles so kalt. Gefangene in einer Rias-Reportage 1971

"Können Sie Ihre Kinder ab und zu sehen?"

Die Gefangenen leisten monotone Akkordarbeit. Sie kleben Tüten zusammen, knüpfen Gardinen. Andere arbeiten in der Wäscherei oder Küche. "Können Sie Ihre Kinder ab und zu sehen?", fragt die RIAS-Reporterin eine Gefangene bei einem Besuch im Jahr 1971. "Ja. Alle Vierteljahre dürfen wir hinfahren. Ins Heim", antwortet die Frau. Sie sei selber auch im Heim aufgewachsen. Alle paar Wochen könne sie auch ihren Lebensgefährten besuchen. Der sitze in Tegel im Knast. Diebinnen, Betrügerinnen, Kindesmörderinnen treffen hier aufeinander, Ausländerinnen in Abschiebehaft, Frauen die sich laut der Aufzeichnungen "Fremdabtreibungen" schuldig gemacht haben. Mitte der Siebziger sind es auch zwölf Terroristinnen der RAF und der "Bewegung 2. Juni". Da ist der Knast schon längst über seinen Zenit. Justizbeamtinnen warnen, dass Zellentüren und Gitterstäbe locker säßen, mehrere Überwachungskameras bedenkliche tote Winkel hätten, Häftlinge problemlos miteinander kommunizieren könnten. Keiner nimmt sie ernst.

rbb / Sebastian Schneider 1 min Berliner Abendschau | 02.04.1976 - So sah es im Knast vor fast 50 Jahren aus

Zweimal Flucht aus der gleichen Zelle

Im Juni 1973 flieht die Gefangene Inge Viett zusammen mit zwei Komplizinnen. Mit einer eingeschmuggelten Feile durchsägen sie das Gitter des Fernsehraums im ersten Stock und seilen sich mit zusammengeknoteten Bettlaken zur Lehrter Straße ab. Viett, Mitglied der linksradikalen Terrorgruppe "Bewegung 2. Juni", überfällt danach als erstes ein Waffengeschäft. Sie ist an der versuchten Entführung des Berliner Kammergerichtspräsidenten Günter von Drenkmann beteiligt. Von Drenkmann wird erschossen. Durch die Entführung des CDU-Politikers Peter Lorenz können Viett und ihre Komplizen mehrere Terroristen aus der Haft freipressen. Viett wird erst mehr als zwei Jahre später festgenommen und kommt wieder in die gleiche Zelle in der Lehrter Straße zurück - Nummer 33. Aber lange bleibt sie nicht. Im Juli 1976 gelingt ihr erneut die Flucht - diesmal mit drei anderen Terroristinnen. Wieder geraten sie über ein Seil aus verknoteten Laken auf die Straße. Bevor sie verschwinden, werfen sie noch Krähenfüße auf den Asphalt. Drei Streifenwagen bleiben mit platten Reifen stehen. Der Berliner Justizsenator muss zurücktreten. Viett wird nicht mehr gefasst, sie setzt sich später in die DDR ab. Neun Jahre hält der Senat das Frauengefängnis noch in Betrieb, aber es geht nur noch um eine bessere Alternative. 1985 werden die Gefangenen in die neue JVA in Charlottenburg verlegt. Bis 2012 dient das Fossil in der Lehrter Straße dann noch als Außenstelle von Plötzensee, für weniger gefährliche Täter mit kürzeren Strafen. Man will nichts mehr riskieren.

"Ort der Kreativität": Die BIM-Baumanagerin Nurgül Karakurt. Bild: rbb / Sebastian Schneider

Bleigrauer Himmel über Stacheldrahtrollen

Danach wird das Gebäude leergezogen - und bald darauf von Scouts entdeckt: Steven Spielberg und Tom Hanks drehen hier, der deutsche Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff, die Regisseure der Netflix-Serie "Das Damengambit". Ach ja, auch für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wurden die Stahltore mal geöffnet. Dass die Kamera diesen Ort liebt, versteht man schnell. Nehmen wir den ehemaligen Sporthof: In der Ecke sitzt ein Bauarbeiter, der raucht und schweigt. Das Grün auf dem Tartanboden kann man nur noch erahnen, es ist durchzogen von schwarzen Dreckschlieren. Der Basketballkorb hängt schief, aber die Dreierlinie erkennt man noch. Hier ein paar Würfe nehmen? Es juckt in den Fingern - aber wäre schon auch ein Klischee. Mehrere Meter hohe Backsteinmauern auf der einen Seite des Platzes, eine dunkelrote Klinkerfassade mit Einschusslöchern auf der anderen. Alle Fenster sind vergittert. Bleigrauer Himmel über Stacheldrahtrollen. Wieder so eine Kulisse, direkt wie für eine Knastserie zusammengezimmert. Aber das hier war eben echt. Frauen, denen man ihre Säuglinge noch im Haftkrankenhaus wegnahm und sie in ein Kinderheim brachte. Süchtige, die ihren Stoff in Plastikpäckchen direkt über die Gefängnismauer geworfen bekamen. "Dieses Gebäude hat Ängste erzeugt, das Gefühl: Ich will nichts damit zu tun haben", sagt die Baumanagerin Nurgül Karakurt, die das Projekt für die BIM betreut. "Jetzt machen wir es zu einem Ort, der sich der Gesellschaft öffnet, einen Ort der Kreativität." Die Gefängnistore sollen geöffnet bleiben, so dass hier anders als früher jeder herein- und herausspazieren kann. Im Innenhof könnte man Sitzgelegenheiten aufstellen und ein Café einrichten, sagt Karakurt. Es solle auch ein Ort für die Nachbarschaft werden. Die Einschusslöcher in der Fassade sind übrigens aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie müssen genau so erhalten werden. Der Denkmalschutz.

Zwei Gebäude werden saniert, das dritte Projekt ist erstmal auf Pause

Der Zellentrakt und das Verwaltungsgebäude der JVA werden schon saniert, der dritte und letzte wäre das frühere Gerichtsgebäude. Hier könnte sich die BIM Veranstaltungsräume vorstellen, Ausspielflächen für die Künstlerinnen und Künstler, die nebenan Ateliers oder Probenräume haben. So hatte es auch der vorherige Kultursenator Klaus Lederer geplant. Der schwarz-rote Senat hat allerdings erstmal alles gestoppt, aus finanziellen Gründen. Man prüfe gerade, heißt es offiziell. 24 Millionen Euro soll die ganze Sanierung laut bisheriger Rechnung kosten. Bei der BIM wollen sie sich beim Besichtigungstermin nicht genauer dazu zitieren lassen, nur soviel: “Wir sind optimistisch, dass die Sanierung nach der Prüfung wie geplant weitergehen kann und unser Konzept zum Gebäude passt”, sagt die BIM-Sprecherin Marlen Koenecke. In einer idealen Welt ist alles im Laufe des Jahres 2025 fertig.

Knapp acht Quadratmeter sind sie groß - und in einigen der dunklen Zellen findet man immer noch das Parkett aus Kaiserzeiten. | Bild: rbb / Sebastian Schneider

The Show must go on

Beim Rundgang holt Architekt Renner plötzlich sein Handy heraus und fotografiert eine Hausecke - da hat es gebröckelt. Das soll so nicht. Vor dem Abschied geht es noch einmal durch den Hof, vorbei an einem verdorrten Stück eingehegter Wiese, entlang der hellgrauen Gefängnismauer. "Im Rahmen des Besuchs darf dem Besuchten nichts übergeben werden" steht an einer Stelle der Mauer geschrieben. Auf den ersten Blick sehen die dunklen Großbuchstaben aus, als würden sie da schon seit mehr als 100 Jahren stehen. Geht man aber näher ran, bemerkt man einen eigenartigen Glanz: Alles nur aufgeklebte Folie. Renner schmunzelt und sagt: "Man weiß hier manchmal nicht: Was ist Film und was ist echt?"

Falls Ihnen der Zeitstrahl des Gefängnisses in der App nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Sie kommen auch oft an einem besonderen, leerstehenden Gebäude vorbei und fragen sich, was es damit eigentlich auf sich hat? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an internet@rbb-online.de mit dem Betreff "Bau fällig", wir freuen uns über Ihre Anregungen!